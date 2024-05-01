Западные страховщики жалуются на теневой рынок перевозок из-за цен на нефть из России

Из-за ограничения цен на нефть из России, которые ввели страны G7, в G7, на Западе все чаще образуются теневые рынки морских перевозок. Об этом заявили несколько международных страховщиков, пишет РИА «Новости». Причем лондонская страховая компания International Group of P&I Clubs уже представила соответствующее заявление на парламентских слушаниях в Великобритании.

Как сказали страховщики, количество теневых рынков возросло как раз из-за режима санкций. При этом все обязательства по соблюдению жестких требований данных ограничений легли на организации. Однако ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым, так как все больше судов и связанных с нефтью услуг переходят в теневую торговлю, обратили внимание страховые компании.

По данным International Group of P&I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть из их международного клуба уже вышли около 800 танкеров. Отметим, что в эту группу входят 12 страховщиков, которые страхуют примерно 87% мирового океанского тоннажа.

Западные санкции на нефть из России действуют с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австрия и Евросоюз ограничили цену на нее при морских перевозках до 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В свою очередь, по указу Президента РФ Владимира Путина с 1 февраля 2023-го было запрещено поставлять нефть иностранным лицам, если по контракту за нее планировалось уплатить вышеназванный «ценовой потолок».