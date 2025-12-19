Западные СМИ, внимательно следившие за большой пресс-конференцией Президента РФ Владимира Путина, отметили широкий спектр затронутых тем. Об этом пишут РИА Новости.

Так, NBC и Politico указывают на большое количество тем, поднимаемых жителями России – от СВО до инопланетян. В свою очередь, New York Times отмечает тщательный отбор вопросов, чтобы глава государства смог дать оценку ключевым вызовам, с которыми сталкивается Россия.

Свое внимание на демонстрацию «неудобных» вопросов от зрителей обратил CNN. Кроме того, издание отметило особо интересное заявление российского Президента – о готовности обеспечить безопасность в случае проведения выборов на Украине.