Западные эксперты: Россия лишила Украину возможности производить оружие

Россия парализовала промышленность Киева и лишила Украину возможности производить нужное снаряжение у себя, пишет РИА Новости.

По данным британского издания The Independent, РФ смогла уничтожить военную промышленность Украины, а с помощью нового оружия постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу.

Как рассказали собеседники британской газеты, на данный момент Украина полностью зависит от поставок США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи. Однако тактика, которой придерживаются ВС РФ, осложняет эти поставки.

Напомним, российская армия начала ударять по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. По словам властей России, мост в Крыму взорвали украинские спецслужбы. При этом Россия поражает только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Как ранее говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.