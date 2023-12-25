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Западные эксперты: Россия лишила Украину возможности производить оружие
Россия парализовала промышленность Киева и лишила Украину возможности производить нужное снаряжение у себя, пишет РИА Новости.
По данным британского издания The Independent, РФ смогла уничтожить военную промышленность Украины, а с помощью нового оружия постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу.
Как рассказали собеседники британской газеты, на данный момент Украина полностью зависит от поставок США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи. Однако тактика, которой придерживаются ВС РФ, осложняет эти поставки.
Напомним, российская армия начала ударять по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. По словам властей России, мост в Крыму взорвали украинские спецслужбы. При этом Россия поражает только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Как ранее говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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