«Ъ»: Запад ждет российско-украинских переговоров, но не торопит их начало

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что на Западе есть два подхода к конфликту на Украине — там ожидают переговоров Москвы и Киева, но при этом не торопят их начало, пишет «Коммерсантъ». Все союзники Киева при этом по-прежнему выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Вместе с тем ряд партнеров полагают, что надо быть готовыми к переговорам двух стран и чем раньше они начнутся, тем лучше. Так, Будапешт, Париж и ряд других столиц все активнее поддерживают идею скорейшего начала переговоров по мирному урегулированию, но в Киеве и Москве дают понять, что время для этого еще не пришло, пишет издание.

Отмечаются различные подходы Европы и США к разрешению конфликта на Украине. Так, французский лидер считает, что важно поддерживать контакты с Президентом России Владимиром Путиным, а Президент США Джо Байден выдвигает условия для проведения переговоров с Москвой.

Напомним, Байден ранее заявлял, что готов к переговорам с Путиным, но при определенных условиях, которые в Кремле сочли невыполнимыми. Среди них – завершение спецоперации и уход России из Украины.