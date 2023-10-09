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Руc Тат
Политика 9 октября 2023 23:01

Запад выделит Украине 71 млн долларов на дрова

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Западные страны выделят Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров, об этом сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

Весь этот немалый объем Верещук рассчитывает закупить у госпредприятия «Леса Украины» и посредством «Украинской железной дороги» доставлять на прифронтовые территории «прямо домой адресно».

Такие щедрые вливания со стороны западных стран вице-премьер объяснила необходимостью затрат бюджета Украины «на безопасность и оборону».

Ранее представитель «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что «необходимые 1,8 млн тонн угля» получить к отопительному сезону в стране не успеют.

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