Запад сохранит нацистский режим на Украине: главное из нового интервью Сергея Лаврова

Когда дает интервью один из главных фронтменов российской внешней политики Сергей Лавров, это всегда интересно. На этот раз он поделился мыслями с российским проектом «Без срока давности. Фронт без линии фронта». Самые важные акценты из интервью главы МИДа – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Сергей Лавров: «Инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что происходит на Украине»

Фото: mid.ru

Резкая критика Европы

На сайте МИД РФ опубликовали интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта». В нем он обрушился с резкой анафемой на действия Запада, но с оговоркой «европейский Запад», тем самым выводя США из объектов критики, что объяснимо начавшимся российско-американским сближением.

В преддверии празднования великого праздника 80-летия Победы СССР над фашистскими захватчиками много внимания было уделено и современной реинкарнации фашизма на Украине. Все трагедии человечества развязаны европейцами.

Лавров начинает интервью с критики Европы

«По сути дела, все трагедии человечества до 1939 года, включая Вторую мировую войну, были развязаны европейцами. Начиная от колониализма, рабовладельчества, турецких войн, Первой и Второй мировых войн. Это все были попытки той или иной державы, которая в Европе выбивалась на первые роли, подавить конкурентов.

Собственно говоря, ничего нового в конкуренции нет. Люди и государства всегда состязались. Но то, какими методами подавляла конкурентов Европа, – это ужасно. Эти «инстинкты» глубоко сидят в нынешнем европейском обществе. Прежде всего, в тех элитах, которые сейчас находятся у власти в большинстве стран Европейского Союза и НАТО. Хотя в оппозиции уже пробивается понимание неприемлемости подобных действий, политики», - такой диагноз ставит Европе российский министр иностранных дел.

Говоря об украинской трагедии, Лавров и здесь не делает исключений – виновата Европа.

«Инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что происходит на Украине, в той войне, которую Запад руками киевского режима и телами граждан Украины развязал против Российской Федерации.

Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен «под ружье» для того, чтобы «на своих штыках» пытаться продлить жизнь нацистского режима Зеленского. Как и в эпоху Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами СС дивизии «Мертвая голова» и т. д,», - Лавров прямо проводит связь украинского нацистского режима с европейским Западом.

Реабилитация нацизма Западом

Особенно дико видеть, как Запад пытается налепить маркер «нацизма» на действия России. Это называется «с больной головы на здоровую». Поддерживая украинских фашистов, на Западе делают всё для реабилитации нацизма.

«Не зря ведь реабилитация нацизма начинает становиться одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях. По крайней мере, они голосуют против резолюции, которую Российская Федерация вместе со своими союзниками ежегодно вносит на Генеральную Ассамблею ООН. Эта резолюция требует не допустить героизации нацизма и прочих подобных расистских практик. Пытаются лицемерно вставлять в нее поправки, которые будут приравнивать к нацизму то, что сейчас делает Российская Федерация, освобождая людей от нацистского гнета в рамках специальной военной операции. Но эти попытки успехом не увенчались. Уверен, что и не увенчаются», – обличает Запад Сергей Лавров.

В качестве примера Лавров привел вопиющую ситуацию с закрытием российской экспозиции в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

«Мы не имеем возможности ни экспозицию свою обновлять, ни там выступать. Нас туда просто не приглашают. Поразительно, что в этом году в церемонии, посвященной очередной дате освобождения этого концлагеря, участвовали те, кто этот лагерь превратил в лагерь смерти. А тех, кто этот лагерь освобождал, мы так и не увидели», - возмущается Лавров.

Сопротивление колоссальное

Сергей Лавров говорит о том, что в российском гражданском обществе есть немало структур , которые занимаются сбором информации (через экспертные оценки, рассекреченные документы, анализ дневников очевидцев). Она позволит достичь (на данном этапе – одна из важнейших задач) признания того, что творили немцы и их европейские союзники, которые активно участвовали в этих зверствах.

«Убежден, что признание всей этой деятельности геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное. Вся философия, в том числе и нынешняя, большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос. Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень», – подводит итог интервью министр иностранных дел России.

Фото: © Арам Нерсесян / РИА Новости

Европа погрязла в русофобии

Сергей Лавров безусловно объективен в острой критике европейского Запада в отношении попыток реабилитации нацизма. Особую горечь подобные попытки приобретают в канун празднования 80-летия Великой Победы над фашистами. У европейского Запада есть озлобленность по поводу специальной военной операции, но это не дает им никакого права марать грязью историческую память и переиначивать итоги Второй мировой войны. Странно видеть от европейцев поддержку откровенно нацистского режима Зеленского. Европа чудовищно пострадала от нацистов в годы Второй мировой, но европейские элиты об этом не задумываются - ими движет культивируемая веками русофобия.

Прав был русский философ Николай Данилевский, когда в своей книге «Россия и Европа» 1869 года прямо говорил: «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное, что ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны».

А великий поэт Александр Блок высказался еще жестче, обращаясь к европейскому Западу: