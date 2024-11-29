Запад планирует фактически оккупацию Украины. Ее проведут под видом ввода «миротворческого контингента» из четырех стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

По данным СВР, известно, как именно будет разделена территория Украины. Так, Черноморское побережье может получить Румыния, центр и восток могут попасть под влияние ФРГ, западные области будут контролировать польские военные, а север и столичный регион — Великобритания.

Сообщается, что численность «миротворцев» может составить около 100 тысяч человек.