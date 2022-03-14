Запад перекрыл путь к финансам: пойдет ли Татарстан за деньгами на исламский Восток?

На фоне введения санкций против России эксперты в Татарстане обсуждают тему развития исламских финансов, которая довольно долго прорабатывалась в республике. Поможет ли это сегодня привлечь инвесторов с Востока?

Денег от западных инвесторов в ближайшее время ожидать точно не стоит. Но кажется, Татарстан уже начал развивать восточное направление Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Международные компании постепенно уходят из России, Евросоюз уже отключил от системы SWIFT семь российских банков и планирует продолжать. Россия стала мировым лидером по количеству санкций, введенных против страны. Денег от западных инвесторов в ближайшее время ожидать точно не стоит. Но кажется, Татарстан уже начал развивать восточное направление.

В 2014 году в похожей ситуации с санкциями Россия уже предпринимала попытки выстроить тесные отношения с исламскими государствами. И это дало результат: товарооборот между странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Россией увеличился на $7,9 млрд с 2014 по 2016 год. А в нынешних условиях ОАЭ и Турция уже официально заявили, что не будут применять санкции в отношении России.

В 2020 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 78% и достиг рекордного в истории отношений двух стран уровня в $3,26 млрд. Взаимная торговля между Россией и Египтом выросла на 28,2% по сравнению с 2019 годом, а между Россией и Ираном — на 39,8%. С Турцией торговый оборот в 2020 году упал на 20%, до $20,8 млрд. Правда, она все равно оказалось на 7-м месте среди всех мировых торговых партнеров России.

Но отношения с исламскими странами для России так и не стали приоритетными. Как только Запад ослаблял санкции, восточное направление проседало, но только не в Татарстане. Республика все эти годы продолжала выстраивать контакты со странами ОИС. И недавняя встреча Рустама Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали тому доказательство. Обе стороны согласились, что у них есть большой потенциал для сотрудничества. А иранский посол даже назвал Татарстан «своим братом» и высказал надежду на то, что стороны будут работать теснее.

Республика все эти годы продолжала выстраивать контакты со странами ОИС. И недавняя встреча Рустама Минниханова с Каземом Джалали тому доказательство Фото: president.tatarstan.ru

До этого 10 марта Минниханов встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который, кажется, дал ему зеленый свет в вопросах взаимодействия с исламскими государствами. Так что у Татарстана сегодня есть все возможности блеснуть: Казань признана молодежной столицей Исламского мира 2022 года, в мае текущего года в Казани проведут очередной ежегодный Международный экономический форум KazanSummit, отношения со многими исламскими странами уже налажены. Но встает вопрос: готова ли площадка для притяжения восточных инвесторов?

Исламские финансы в Татарстане: как все начиналось?

Татарстан начал создавать исламские финансовые продукты еще задолго до введения санкций. В 2006 году впервые зашли разговоры о создании инвестиционного фонда с использованием денег исламских инвесторов. Но из-за кризиса идею пришлось трансформировать. К ней вернулись в 2010 году: в РТ при поддержке Исламского банка развития открылась Татарстанская международная инвестиционная компания. Уставный капитал был небольшим — буквально $3 млн. В итоге в 2010 году ТМИК закрылся.

В 2011 году Татарстан начал вести активные переговоры по выпуску суверенных облигаций сукук. В 2017 году ТАСС сообщало, что компания «Сукук-инвест» впервые в России выпустила облигации-сукук в соответствии с правилами исламских финансов. Работа велась совместно с ЦБ РФ. Правда, дальше 2019 года продвижений в проекте по исламским финансам не было. Сейчас сайт компании не функционирует.

Татарстан начал создавать исламские финансовые продукты еще задолго до возникновения санкций Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2017 году также закрылся Центр исламского банкинга. Это был пилотный проект дорожной карты Центрального Банка РФ по развитию исламских финансов. ЦИБ просуществовал всего год. Проект работал на базе «Татагропромбанка», у которого отозвали лицензию после обвала «Татфондбанка».

Будет ли продолжение?

В АИР РТ на запрос «Снега» о развитии исламских финансов не ответили. Но в своем недавнем интервью местному изданию глава Агентства инвестиционного развитии РТ Талия Минуллина признала, что создание исламского банкинга подразумевало привлечение исламских инвесторов. Но пока что это происходит не так агрессивно, как этого бы хотелось. Причиной тому нюансы российского законодательства, отсутствие необходимых инструментов.

Талия Минуллина признала, что создание исламского банкинга подразумевало привлечение исламских инвесторов. Но пока что это происходит не так агрессивно, как этого бы хотелось Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но, несмотря на это, многие эксперты позитивно оценивают работу в этом направлении.

Руководитель управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал» Руслан Халиуллин отмечает, что в Татарстане уже давно установились прочные экономические связи с исламским миром. «И такой уровень общения позволит республике привлечь инвестиции на межправительственном уровне. Но для частного инвестора нужно, чтобы в стране был мир, покой и тишина», — замечает Халиуллин. Кроме того, для частных инвесторов в России сейчас действуют валютные риски. Допустим, компания захочет вложить миллион долларов. Но непонятно, как она эти деньги будет выводить, как получать прибыль. Нужно время, чтобы понять, как с этим работать.

По его словам, Казань — лидер в области исламских финансов в России и сейчас есть все шансы, чтобы республика стала точкой притяжения для инвесторов стран ОИС. «У нас запущена исламская ипотека, есть фонды, работающие по нормам ислама, ОПИФ «ЛАЛЭ», халяльный эндаумент-фонд. И все это работает не только тогда, когда портятся отношения с Западом. Это реальные практические шаги, которые применяются постоянно», — говорит эксперт. Он добавляет, что в целом инфраструктура в РТ для инвесторов исламских стран готова, не хватает экспертов в этом направлении, но это сейчас не так важно. Главное — дождаться стабилизации ситуации в стране.

Он вспоминает, что многие крупные банки в РФ пытались запускать исламские продукты, но не вышло. А у Татарстана в этом направлении есть опыт, и, что самое важное, удачный опыт. И это нам на руку, так как в мусульманских странах работает понятие «свой-чужой». «У Татарстана есть преимущество, нас воспринимают как регион, традиционно исповедующий ислам. Хотелось бы, чтобы мы воспользовались этим. Я думаю, у нас есть много интересных моментов, которые мы могли бы предложить странам ОИС», — замечает Халиуллин.