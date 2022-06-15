«Запад ничего с нами не сможет сделать до тех пор, пока мы не чувствуем себя жертвой»

Как события в мире влияют на систему национальных ценностей и единение народа обсудили члены экспертного клуба «Волга» на заседании в Казани. Что изменилось в системе национальных приоритетов за последние месяцы – в материале «Татар-информа».

Брошен вызов не только существованию моральной, этической, ценностной рамки, в которой мы живем, но и нас как страны, народа, нации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Национальные ценности в обществе приобретают колоссальную важность»

Российский политолог, публицист, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов считает, что в России национальные ценности в общественном сознании сейчас приобретают колоссальную важность.

«Сейчас наши традиционные ценности, в современном контексте можно употреблять термин „народные ценности”, в общественном сознании приобретают колоссальную важность с учетом процесса, который проще называть „гуманитарной войной”, а на Западе у этого есть термин „культура отмены”. В рамках этой „культуры отмены” видно, что идет давление не на Правительство, не на Президента, не на чиновников, а на все наши ценности», — поделился политолог своим видением ситуации.

По мнению Асафова, западные страны предпринимают попытку «стереть эти ценности из прошлого, настоящего и будущего методами новой этики, которую называют „культурой отмены”».

«И в данном случае важность ценностей в обществе колоссально возрастает. Люди понимают, что нам брошен вызов. Это вызов нашему существованию. Не только существованию моральной, этической, ценностной рамки, в которой мы живем, но и нас как страны, народа, нации. Поэтому народ начинает понимать, что же имели в виду те люди в галстуках, которые много лет говорили о важности наших традиционных национальных ценностей», — сказал он.

Александр Асафов: «Идет давление не на Правительство, не на Президента, не на чиновников, а на все наши ценности» Фото: er.ru

Политический обозреватель убежден, что гуманитарное и экономическое давление на Россию не связано с ведением специальной военной операции на Украине. По его словам, санкции были бы введены в любом случае, независимо от «причин и поводов».

«Обостренная конкуренция, вызванная тем, что США цепляются за концепцию однополярного мира, это тоже было. Еще в ноябре Владимир Путин говорил: „Введите уже все свои санкции, чтобы мы смогли строить жизнь, понимая, что вы нам готовите в будущем”. Это, конечно, всё готовилось заранее», — подчеркнул Асафов.

По его оценке, в ближайшее время санкции останутся, а в сотрудничестве России с Европой и США будут наблюдаться определенные трудности. «Мир стоит на пороге новых союзов, новых экономических горизонтов. Мы видим, что санкции вводят против нас страны с очень ограниченным количеством населения. По сути, шесть седьмых населения планеты к санкциям не присоединились. А достаточно серьезная часть населения планеты против санкций. Но говорить о том, что какими-то очевидными событиями закончится санкционное давление, нельзя. Этот процесс надолго. И он не связан ни с ходом, ни с целями, ни с планами специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины», — повторил политолог.

Асафов также выразил уверенность в том, что у России свой путь развития. «Нам нужно найти слова, чтобы выразить идею, чтобы потом сформировать нашу национальную идеологию. Но я считаю, что она уже есть, остальное — вопрос нашего внутреннего согласия, которое уже очевидно, и нашего диалога», — отметил он.

«Против санкций общество отвечает сплочением»

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский перечислил ключевые направления в образе будущего России, сославшись на свое понимание мнения большинства россиян.

Виктор Потуремский: «Сейчас на первое место выходит идентичность, связанная с ответом на вопрос „Я россиянин?”» Фото: er.ru

«Мы проводили исследование и попытались найти некие базовые вещи для образа будущего. Образ будущего сейчас сложная тема для социологии, не только российской, но и международной. Но я назову ключевые направления, которые признаются большинством россиян, как существенные и важные в образе будущего», — рассказал социолог.

Потуремский уточнил, что образ будущего включает сильную экономику, научно-технический прогресс, качественное здравоохранение и образование, ответственную и эффективную власть, комфортную среду проживания, мир, стабильность, безопасность, морально-нравственные ценности, культуру и искусство, справедливость, правосудие и равенство перед законом, удовлетворение базовых эмоциональных или психологических потребностей; свободу передвижения, самовыражения и слова.

«Ключевое, что признается всеми, — материальное благополучие и социальная поддержка. Вот такое будущее видит большинство граждан нашей страны. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Я хочу жить в такой стране. Самое главное, что у меня есть уверенность, что мы в ней жить будем», — добавил он.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга, ценности включают такие компоненты, как норма, культура и идентичность. «Идентичности всегда множественные. То есть я одновременно отец, сын, житель своего города и так далее. Но идентичности всегда актуализируются в связи с какой-то ситуацией, в условиях кризиса. Сначала была пандемия, сейчас на первое место выходит идентичность, связанная с ответом на вопрос „Я россиянин?”», — пояснил он.

По словам Потуремского, в настоящее время социологи фиксируют минимизацию внутрисоциальных конфликтов. «У нас как никогда сильно национальное согласие, осознание себя как единой нации — во многом благодаря тому, что против России ведутся прямые враждебные действия. Санкции, решения, которые принимаются в отношении нас, уже давно направлены не только против страны, но и граждан лично. И против этого общество отвечает сплочением», — уверен он.

«Как никогда сильно национальное согласие, осознание себя как единой нации — во многом благодаря тому, что против России ведутся прямые враждебные действия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом спикер заметил, что ценности для людей остаются достаточно стабильными на протяжении десятилетий и принципиально не меняются. «Это семья, здоровье, работа, свобода, ответственность, справедливость. Это базовые ценности. Меняются приоритеты, способы проживания и переживания угрозы собственной идентичности», — подчеркнул он.

«Путь от международной повестки к повестке гражданина выглядит следующим образом: специальная военная операция, действия, предпринимаемые против меня и моей страны, и два основных приоритета — экономика и социальная сфера. Вот ключевые фокусы, на которых сейчас сосредоточен общественный диалог», — резюмировал социолог.

«Самое главное — не чувствовать себя жертвой»

Самое страшное для любой нации — это почувствовать себя жертвой. Такое мнение на заседании высказал академик Национальной академии социальных технологий, лауреат национальной премии «Серебряный Лучник», член правления Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Виктор Потуремский сказал, что нужно. А я точно знаю, что не нужно для национальной идеи. Самое страшное для любой нации — это почувствовать себя жертвой. Когда мы начинаем в свое будущее закладывать жертвенность, что мы самые несчастные и прочее, и из этого строить свое будущее, вот тогда мы будем обречены на неудачу. Поэтому самое главное — не чувствовать себя жертвой. Никакой Запад ничего с нами не сможет сделать до тех пор, пока мы не чувствуем себя жертвой», — заявил политтехнолог.

Алексей Куртов: «Когда мы начинаем в свое будущее закладывать жертвенность, что мы самые несчастные и прочее, и из этого строить свое будущее, вот тогда мы будем обречены на неудачу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По мнению Куртова, в обществе сложились две политические культуры, которые формируют ценности и влияют на национальную идентичность. «Первое — это ценность победы, второе — ценность выигрыша. Это принципиально разные вещи. Ценность победы — уничтожить врага так, чтобы его не было, уничтожить его ресурсы, остаться одному. А вторая философия, политическая и экономическая, — выигрыша. Это игра по правилам, но не на уничтожение, а на победу. Правила подразумевают, что вы не уничтожаете противника, а доводите его до того состояния, когда он становится слабее вас», — пояснил он.

Спикер заметил, что философия победы имеет право на существование, но проблема в том, что если враг побежден, человеку больше не с кем соревноваться, он расслабляется, не развивается, начинает отставать от окружающего мира. «И тут же возникают новые враги», — добавил Куртов.

«Философия выигрыша — это когда вы понимаете, что сегодня победили, но для того, чтобы завтра быть состоятельным в политике, государственном управлении, межнациональных отношениях, вам нужно все время что-то делать и совершенствовать свое внутреннее устройство, чтобы не проиграть, но играть по правилам. И эти две парадигмы в нашем мироустройстве, в восприятии мира в нашей стране все время борются. И сейчас очень сильно поднялись на поверхность», — продолжил политтехнолог.

Национальная идея — это не только какие-то мифологические образы или желания, это еще и ответственность каждого человека за то, что он разделяет идеологию Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он убежден, что национальная идея — это не только какие-то мифологические образы или желания, это еще и ответственность каждого человека за то, что он разделяет идеологию, «вкладывая себя и отвечая за результат».

«Пропаганда заставляет человека не отвечать ни за что, говорить: „Да, мы разделяем”. Но потом отворачиваться и заниматься своими делами. Национальная идея — это не дело руководителей или народа, это то, что должно формироваться вместе, за нее несут ответственность власти и жители с интересом и верой», — заключил Куртов.