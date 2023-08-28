«Запад еще пожалеет»: Лайшев – о СВО, Олимпиаде, деле Валиевой и Тутберидзе с Плющенко

Ренат Лайшев: «Я президент школы «Самбо-70», президент Федерации самбо Москвы. И очень хорошо себя чувствую в этих должностях»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Школа Загитовой? Нет-нет, я хорошо себя чувствую и на своих должностях»

Ренат Алексеевич, наконец мы до вас дозвонились. Вы, судя по вашей занятости, не баллотируетесь куда-то случаем?

Нет, помогаю Сергею Собянину. Стараюсь его поддерживать. Потому что он очень многое сделал для Москвы.

Выходит, вы сейчас от спорта больше в политику перешли?

Я был, есть и остаюсь душой в спорте.

Кстати, несколько дней назад Собянин встречался в Москве с Рустамом Миннихановым в честь Дня Татарстана.

Да, я был на этом концерте. Там и Марат Хуснуллин был. В Доме музыки был огромный зал, там присутствовали многие известные люди. Все было торжественно, красиво. Очень интересный концерт. Было много представителей из Татарстана. Все выглядело очень солидно. Миннихановым было сказано много теплых слов в сторону Собянина, а Собяниным в сторону Минниханова. Не забыли и про Хуснуллина.

Несколько дней назад Сергей Собянин встречался в Москве с Рустамом Миннихановым на концерте в честь Дня Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

А вам довелось с Рустамом Нургалиевичем пообщаться?

Нет-нет, у них был свой ряд и протокольная обстановка. Сидел, конечно, недалеко, но пообщаться не удалось.

Почему об этом спрашиваю. Возможно вы хотели бы с ним обсудить школу Алины Загитовой в Казани. В последнем нашем интервью вы как раз говорили, что были бы готовы стать в ней директором.

Это было уже давно.

То есть этот проект уже не в силе? Продолжения темы не будет?

Нет-нет, я президент школы «Самбо-70», президент Федерации самбо Москвы. И очень хорошо себя чувствую в этих должностях.

На прошлых днях культуры, помнится, были и Камила Валиева, и Алина Загитова. В этот раз их не было?

Нет, их не было. Там была другая программа.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Обычные люди хотят видеть Россию на Олимпиаде. А высказывания отдельных личностей – провокация и злоба»

Верите ли, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Париже?

Я не то чтобы верю или не верю. Существует столько преград и унижений, которые наши спортсмены преодолевают… И я думаю, что нам давно пора создать альтернативную структуру, которая бы имела все больше и больше престижа благодаря нашим великим достижениям в спорте.

Разве это возможно, если весь мир ждет и участвует именно в Олимпиаде?

Не сказал бы, что весь мир их ждал. Я жил в периоде 1980-1984 годов. И помню, что ни 80-й, ни 84-й год не были полноценными Олимпиадами. И все пришли к выводу, что больше не стоит ссориться и нужно делать так, чтобы спорт не касался политики. А сейчас Запад оказался инициатором движений, где опять прижимают наших спортсменов. Я уверен, что они еще будут жалеть об этом.

Как оцениваете слова главы World Athletics, который в обход МОК хочет не допустить Россию до Олимпиады? Это ли не произвол?

Я считаю, если говорить об обычном народе, обычных людях, они хотят, чтобы все принимали участие. А высказывания отдельных личностей, желающих «нагнуть Россию в своем направлении», – провокация и бессильная злоба. И это у них никогда не получится.

«Сейчас Запад оказался инициатором движений, где опять прижимают наших спортсменов» Фото: kremlin.ru

Стоит ли России вообще участвовать в Олимпиаде, если будет предложен вариант без флага и гимна?

Мы ждем, когда их глупость и дурость ослабнет. А так всем людям понятно, что это дорога в никуда.

Насколько реален бойкот другими странами, если Россия поедет на Олимпиаду? Или это треп Запада?

Абсолютно верно сказали. Это треп западных стран. И сейчас они даже не знают, в какой бы области нас прижать, чтобы мы почувствовали себя неуютно. Но с такой страной, как Россия, ничего и никто не сможет сделать.

То есть весь этот потенциальный бойкот останется на бумаге?

Да. Тем более все больше и больше стран нам сопереживают и в еще больших странах мы находим союзников и поддержку. Думаю, рано или поздно все придет к логическому знаменателю.

Выходит, что спорт крутится вокруг геополитики, а геополитика – вокруг результатов СВО. Как оцениваете события СВО и когда, по-вашему, все это закончится?

То, что наши воины – сильные и мужественные ребята, об этом говорят все. И я хочу отдать им должное, мы чем можем им помогаем. Нашим людям, которые стоят на передовой, помогаем морально. Верим в успех и победу руководителей нашей страны.

«То, что результата по делу Валиевой нет, говорит об их безысходности, слабости и вранье, которое они накатывают на наших спортсменов» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Валиева справится со всем. Миллионы людей во всем мире за нее переживают»

На фоне этих тем как-то забылась допинговая история Камилы Валиевой. Официального результата по ней все еще нет. Известно ли, когда он будет?

То, что результата нет, говорит об их безысходности, слабости и вранье, которое они накатывают на наших спортсменов не только в фигурном катании, но и в других видах спорта.

У вас нет ощущения, что судьба дисквалификации Валиевой напрямую зависит от противостояния России с Западом?

Я не тот человек, который привык влезать в такие глобальные моменты. Я все-таки человек от спорта. И очень важно, чтобы в спорте это направление было расчищено по возможности. Да, оно все равно касается. Но мы победим везде и всюду. Вся сила женского фигурного катания в нашей стране. Девочки полноценно тренируются на мировом уровне, и мы это знаем. И в принципе вы увидите, что они потянутся к нам. Они будут просить, чтобы участвовать в наших соревнованиях.

Как вы думаете, Валиева справится с новым сезоном? Все-таки обычно фигуристки Тутберидзе долго не катаются на высоком уровне, начинается спад.

Валиева справится со всем. Если вокруг нее такая поддержка. Миллионы людей не только в России, но и во всем мире за нее переживают. И даже не хочется вспоминать некрасивую историю, которая произошла с Камилой в одностороннем порядке. И поэтому мы с Валиевой всегда вместе.

Фигуристка Дарья Усачева из группы Тутберидзе завершила карьеру. Не выдержала конкуренции? Считалось, что она поспорит с поколением Валиевой.

Судя по всем обстоятельствам и оценивая все за и против, она думает о своих жизненных планах. Думаю, это личное дело самой Дарьи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Слышали ли какие-то новости о школе Загитовой в Казани? Будет ли она?

По всем городам России открываются новые дворцы, спорткомплексы. Те же дворцы художественной гимнастики – все делается, чтобы обычные люди принимали участие в физкультуре и спорте. Чтобы народ нашей страны занимался здоровьем. Например, в Москве открывают школы по фигурному катанию при академии фигурного катания. И, как объявил Собянин, это будет школа Этери Тутберидзе.

Она к «Самбо-70» уже не будет относиться?

Думаю, нет.

А вы не думали в таком случае создать школу Загитовой от «Самбо-70»? Учитывая, что у нее есть к этому интерес.

Я бы сказал, что спортивному руководству Москвы и Министерству спорта виднее. То, что они делают, сопряжено с успехами наших спортсменов. А значит, они все делают правильно.

Нет ли у «Самбо-70» планов продолжить историю фигурного катания? Она у вас долгое время была, а сейчас нет.

Нам есть чем заниматься. Есть свои любимые виды спорта. И не случайно школа названа в честь самбо. У нас есть такие виды единоборств, как сумо, карате и так далее. Мы развиваемся в этом направлении, и диапазон у нас самый разнообразный.

А какие новые виды спорта предвидятся?

Думаю, достаточно того, что у нас было. А у нас было 26 видов спорта. И есть диапазон работы, этого достаточно.

«Этери — очень талантливый тренер. Думаю, у нее все получится» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Орден Невского для Тутберидзе? Никто никого не заставляет. Награда нашла своего героя»

Группа Тутберидзе активно разрастается, раньше все считали ее тренером с топовыми фигуристками, а сейчас у нее есть Бойкова и Козловский в парах, Федотов у мужчин подбирается к топам. Получится у Этери захватить всю «фигурку» в России?

Этери — очень талантливый тренер. Думаю, у нее все получится. А возвращаясь к вашему вопросу, мы будем ответственно относиться ко всему тому, что нам поручит министерство нашего города.

Тутберидзе с весны прошлого года старалась избегать связей с властями. Но недавно ей все-таки вручили орден Невского, а потом она пошла на мероприятие для вручения госнаград. Как вы это оцениваете?

Никто никого не заставляет. Награда просто нашла своего героя. Она не игнорировала приход, просто у нее были свои личные проблемы.

Ощущение, будто она пыталась оставить себе шанс поработать в Европе, а сейчас смирилась с возможными санкциями.

Ничего подобного нет. Она очень патриотично настроена к России и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. И я это точно абсолютно знаю. Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет. И это прекрасно видно по ее действиям. И по той школе, что ей предоставили в распоряжение.

«Плющенко был очень талантливым и великим спортсменом. И у него хорошие организационные способности» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Евгений Плющенко, по-вашему, уже вырос как тренер?

Он был очень талантливым и великим спортсменом. И у него хорошие организационные способности. Единственное, для него это еще новое направление в жизни. Сейчас он привыкает и набирается опыта, но я думаю, что все у него будет хорошо.

Что будет с катком «Хрустального»?

Точно так же будет продолжать работу школа фигурного катания, тот же хоккей будут развивать. Как говорится, без нас решат, что с ним делать.

Так понимаю, он уже не принадлежит «Самбо-70»?

Уже нет, не принадлежит.

А с какого года он перестал принадлежать?

Это вопрос такой, деликатный.

Отжали, получается, у «Самбо-70»?

Да нет. В свое время нас попросили заняться фигурным катанием. И я считаю, мы с этим отлично справились. Сейчас нас перевели. И слава богу, есть специалисты по направлениям, которые будут этим заниматься более конкретно. Флаг им в руки, чтобы у них все получилось.

Фото на анонсе: layshev.ru