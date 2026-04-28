Занятое сердце Загитовой, освободившееся Валиевой, новый заход ISU по допуску России. Обзор «фигурки»

ISU в Испании снова рассмотрит допуск российских юниоров. Случится прорыв или совет обернется «испанским стыдом»?

Совет ISU решил обсудить судьбу наших фигуристов 9 июня, причем в максимально «рабочей» обстановке — на Балеарских островах. Выбор Испании намекает: либо чиновникам для принятия решений жизненно необходимы пляжи Мальорки, либо нас ждет очередная бюрократическая сиеста под девизом «мы продолжаем наблюдать».

Основная интрига заседания крутится вокруг возможного возвращения наших атлетов в нейтральном статусе. Источники сообщают, что вопрос включен в повестку, но радоваться заранее в нашем фигурном катании — плохая примета. Список критериев, который ISU кропотливо составляет уже не первый год, напоминает полосу препятствий: от отсутствия связей с силовыми структурами до проверки лайков в соцсетях. Кажется, чиновникам проще изучить генеалогическое древо каждого юниора из группы Тутберидзе, чем просто признать очевидное: без российских трикселей и четверных международные турниры постепенно превращаются в уютные междусобойчики с предсказуемым финалом.

Понимание, что без россиян фигурка «загибается», до чиновников от спорта доходит, но очень медленными темпами. Даже Международная федерация водных видов спорта уже «разморозила» всевозможные баны, допустив россиян к соревнованиям, а в виде спорта, где Россия буквально самая топовая, всегда «дающая огня» и задающая уровень конкуренции, от которой все отталкиваются, — все еще размышляют на пляжах.

Слухи о возможном возвращении молодежи звучат заманчиво, но на деле это похоже на попытку реанимировать интерес к спорту, не обидев при этом западных спонсоров. Пока функционеры будут дегустировать тапас на испанском Тенерифе и рассуждать о ценностях, российская федерация продолжит развивать свой внутренний контур. Мы уже привыкли, что новости из недр ISU долетают до нас с опозданием и часто не несут никакой практической пользы, кроме пищи для размышлений спортивных аналитиков. В конце концов, если для решения судьбы мирового топа нужны именно пляжи Мальорки, то итоговый вердикт рискует оказаться таким же расслабленным и мимолетным, как летний загар. Остается лишь наблюдать: обернется ли этот испанский вояж реальным прорывом или снова станет «испанским стыдом» в лучших традициях европейской дипломатии?

Камила Валиева рассталась с Нестеровым или никогда с ним и не встречалась?

Не успели болельщики привыкнуть к статусу Камилы Валиевой как «первой леди» армейского хоккея, как информационное поле взорвалось новостями о завершении этого яркого, но, видимо, слишком хрупкого союза. На неделе появилась информация, что теперь уже 20-летняя фигуристка и 33-летний защитник хоккейного ЦСКА Никита Нестеров поссорились и решили прекратить отношения. Об этом сообщил «Mash на спорте». «Уликой» стало косвенное доказательство: Валиева лайкнула в соцсети видео со словами: «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

Пока СМИ рассуждали о причинах расставания, часть болельщиков продолжает настаивать, что сам факт романа фигуристки и хоккеиста высосан из пальца. По их мнению, доказательствами не являются ни одинаковые теги в соцсетях, ни присутствие Валиевой на дне рождения Нестерова и поедание торта с его рук.

Так или иначе, теперь одни «фигурные» источники вешают на Камилу ярлык «завидной невесты», а другие подливают масла в огонь деталями кулуарных войн: поговаривают, что после расставания жены хоккеистов ЦСКА устроили фигуристке коллективный бойкот и массово отписались от нее в соцсетях. Камила поступила аналогично. Ну не «Санта-Барбара» ли? Видимо, суровый мир хоккейных тылов тоже живет по своим законам, где отставка из рядов «своих» принимается без права на сохранение дипломатических отношений. Если верить этой информации, Валиеву почти признали «предательницей».

Впрочем, в этой истории, как и в хорошем детективе, показания свидетелей расходятся. Пока светская хроника смакует подробности «одиночества» Валиевой, хоккейный инсайдер Михаил Зислис поспешил опровергнуть слухи, заявив, что никакого расставания не было. Такая разноголосица в эфире только добавляет перчинки. На этом фоне Дмитрий Губерниев, который никогда не упустит шанса дать ценный совет, уже вовсю желает Камиле «хорошего жениха», а не «вот этого всего».

Сама же Камила переносит этот медийный шторм с истинно олимпийским спокойствием. В соцсетях все чаще мелькают кадры ее «свободной» жизни, где место хоккейных трибун заняли эффектные образы и светский шик. А на днях она выставила свои детские фотографии в честь 20-летнего юбилея. В конце концов, в нашем фигурном катании даже личная жизнь превращается в ледовое шоу, где каждый шаг оценивается по высшему баллу.

А Загитова призналась в любви к неизвестному. И здесь-то обошлось без хоккеистов?

Ну а пока Валиева примеряет роль свободной женщины, чью романтическую линию отслеживали под микроскопом, Алина Загитова продолжает держать интригу вокруг своей личной жизни. Кажется, эта пауза уже подзатянулась, но Алине это только на руку — можно «доить» тему в соцсетях бесконечно.

Фигуристка выложила фото с внушительным букетом роз под песню Басты, где прозвучала однозначная строчка: «Статус моего сердца: навечно занято». Уже одного этого хватило, чтобы соцсети мгновенно превратились в штаб-квартиру Шерлока Холмса. Алина уже давно стала гроссмейстером медийного поля. Она прекрасно понимает, что одна недосказанная фраза или правильно подобранный трек работают эффективнее любого официального пресс-релиза.

Кто скрывается за этим «навечно занято» — загадочный поклонник, давний фаворит или это просто удачный PR-ход для поддержания интереса к предстоящим гастролям? Болельщики уже успели составить списки кандидатов, варьирующиеся от коллег по льду до звезд шоу-бизнеса, но сама фигуристка лишь загадочно молчит. Загитова давно приучила нас к тому, что ее личная жизнь — это тщательно охраняемая территория. Главное, что интрига жива, а образ «занятого сердца» отлично дополняет ее медийный портрет. Кому на самом деле принадлежит это «навечно» — покажет время, а пока болельщикам остается только упражняться в дедукции.

Трусова в микрошортах на фоне высоток: транслирует уверенность в себе

Пока Камила Валиева разбирается с делами сердечными, «Русская ракета» Александра Трусова решила покорить новые высоты, на этот раз — архитектурные. На днях Саша представила кадры с новой фотосессии, сделанные на балконе одной из московских высоток. Панорамный вид на столицу в этом контексте выглядел лишь достойным фоном для главного технического элемента программы — ультракоротких микрошорт, которые мгновенно стали самой обсуждаемой темой в фанатских пабликах.

В этом образе Трусова окончательно закрепила за собой право на «взрослый» контент вне льда. Если раньше мы восхищались ее четверными, то теперь аудитория обсуждает смелость выбора гардероба и то, как органично спортивная закалка вписывается в эстетику «тяжелого люкса». Болельщики в комментариях разделились: одни видят в этом долгожданную свободу самовыражения, другие — легкий эпатаж, призванный напомнить, что Александра все еще в отличной форме.

Трусова умело жонглирует образами, превращая обычную прогулку по балкону в полноценный медийный инфоповод. После «космических» прокатов и огненных волос этот столичный шик в микрошортах кажется логичным продолжением ее личного бренда: если уж выходить в эфир, то так, чтобы у зрителей перехватывало дыхание — не от высоты, так от уверенности в себе.