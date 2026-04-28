Общество 28 апреля 2026 12:05

Занятие по базовым кулинарным навыкам провели для подопечных соццентра в Мамадышском районе

Занятие по базовым кулинарным навыкам провели для подопечных соццентра в Мамадышском районе
Фото: пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ

В рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» для получателей социальных услуг отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» в Мамадышском районе провели практическое занятие по социально-бытовой адаптации. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Занятие было посвящено базовым кулинарным навыкам. Инструктор по труду напомнила участникам о правилах безопасности при работе с духовым шкафом и кухонной утварью. После этого молодые люди приступили к приготовлению булочек и активно включились в процесс.

Специалисты центра отмечают, что такие занятия помогают участникам чувствовать себя увереннее, повышают самооценку и мотивируют осваивать новые бытовые навыки. Кроме того, они создают опыт совместной деятельности и общения.

В завершение встречи участники попробовали приготовленную сладкую выпечку.

