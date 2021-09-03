Казанская заводь: на месте промзоны Речпорта появится жилой комплекс для 14 тыс. человек

Идея создания на месте промзоны у Казанского речпорта благоустроенной территории переходит в практическую плоскость: власти города утвердили план создания здесь первых двух жилых микрорайонов. Эксперты полагают, что на месте заброшенных земель может появиться перспективный район с жильем комфорт-сегмента и видами на Волжскую гавань.

По плану, утвержденному исполнительным комитетом Казани, под застройку предполагается отдать 71,2 га.

Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Высота домов достигнет 26 этажей

По плану, утвержденному исполнительным комитетом Казани, под застройку предполагается отдать 71,2 га. Границы территории: улицы Девятаева, Портовая, Меховщиков, Казанский пассажирский и грузовой речные порты, берег Куйбышевского водохранилища и Ново-Татарское кладбище.

Микрорайоны будут состоять из пяти жилых комплексов от 10 до 26 этажей.

Общая площадь квартир, согласно своду правил для жилых многоквартирных зданий, – 324,8 тыс. квадратных метров, согласно требованиям к проектной декларации Минстроя России – 357,3 тыс. квадратных метров. Расчетная численность населения ­– 14 436 человека.

Из документа следует, что в северо-восточной части территории планируется сохранить существующие объекты, в том числе индивидуальную и многоэтажную жилые постройки.

Отмечается, что на территории есть объекты культурного наследия. Это, в частности, жилой дом XIX века, или дом общества «Мазут», на улице Меховщиков, 2. Его планируется сохранить. Еще одно здание XIX века – дом Якуба Козлова. Он «предусмотрен к переносу в границах проекта планировки территории».

Микрорайоны будут состоять из пяти жилых комплексов от 10 до 26 этажей Фото: © Александр Эшкинин / ИА «Татар-информ»

Освоение территории предусмотрено в четыре очереди. Первые две – после утверждения и вступления в силу изменений, связанных с документами исполкома, в том числе проекта планировки территории, третья – после переустройства гидротехнических сооружений, защищающих территорию от затопления водами Куйбышевского водохранилища, а также коллекторов канализации, четвертая – после выноса объектов РЖД с территории проекта планировки. Последние две могут быть реализованы не поочередно – сроки будут зависеть от снятия ограничений на использование территорий.

Новые дороги, детсады и поликлиники

Микрорайоны будут возводиться вкупе с объектами социальной инфраструктуры. Предусмотрено создание 1,1 тыс. мест в детсадах. Предполагается, что школьникам новых микрорайонов будет предложено около 2,5 тыс. мест в общеобразовательных организациях на прилегающей территории в радиусе доступности, которые уже существуют или планируются. Детская поликлиника на 200 посещений в смену и взрослая поликлиника на 300 посещений расположатся в рамках проекта планировки участка «Девятаева – Камиля Якуба – Меховщиков».

Микрорайоны будут возводиться вкупе с объектами социальной инфраструктуры Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В дополнение к существующей улично-дорожной сети проектом предусмотрена магистральная районная улица, которая свяжет улицы Девятаева и Портовая. Планируется строительство на улице Меховщиков (от Магистральной до Девятаева) участка Большого Казанского кольца, по которому пройдет трамвайная линия.

Предполагается создание «озелененной территории общего пользования» около 8 га, включая набережную Куйбышевского водохранилища.

Малайзийскую концепцию отложили

Четыре года назад обсуждалось создание на месте промзоны Казанского финансового района. Концепцию мастер-плана в 2017 году представила управляющий директор и архитектор малайзийской компании APUDG Норлиза Хашим. Проект предполагал реабилитацию промышленной территории Ново-Татарской слободы и развитие инфраструктуры набережной реки Волга. Согласно идее, Казанский финансовый район в перспективе должен был стать международным бизнес-центром.

Концепцию мастер-плана в 2017 году представила управляющий директор и архитектор малайзийской компании APUDG Норлиза Хашим Фото: tatarstan.ru

Общая площадь, по задумке архитекторов, должна была составить более 1,1 тыс. га, из них 656 га – территория застройки, на 95 га планировалось отдать под общественные пространства и зеленые участки. По прогнозу разработчиков концепции через 30 лет в финансовом районе должны были проживать около 43 тыс. человек, планировалось создать 18,7 тыс. рабочих мест.

В новом районе авторы концепции мечтали разместить головные офисы и филиалы татарстанских и российских банков, а также офисы крупных компаний. Причем упор финансовые учреждения должны были делать на исламский банкинг и корпоративные финансы.

Концепцию продвигал Линар Якупов, который сначала руководил Агентством инвестиционного развития Татарстана, а затем стал советником Премьер-министра РТ по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами. После его ухода из периметра Правительства Татарстана проект не получил продолжения.

«Должно быть ясно, что это не Амстердам, а Казань»

Казань вновь презентовала концепцию реновации припортовой территории в августе прошлого года. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина отмечала, что городская территория площадью 247 га на живописном берегу Волги с советских времен использовалась для складов, гаражей, подсобных помещений и отстойников для грузовых судов, а также базы элеватора.

Ильсияр Тухватуллина Фото: kzn.ru

Пресс-служба мэрии сообщала, что в зоне на тот момент насчитывалось 146 собственников, большинство из которых сдают свои объекты в аренду и два бетонных завода. Ряд предприятий находится в нерабочем состоянии. Отмечалось, что прежнее функциональное назначение территории утратило свою актуальность.

В целом концепция предусматривает строительство около 1 млн квадратных метров жилья, двух новых школ на 2 тыс. мест и детсадов.

Мэрия заявляла, что территория у речного порта из депрессивной промзоны должна превратиться в городской оазис с уникальными видами на Волгу.

«Вдоль всей береговой зоны планируется создание набережной шириной 20 метров и длиной 9 км с артефактами, напоминающими об истории этого места. В частности, предусмотрено сохранение старых башенных кранов по периметру береговой линии и кораблей в гавани, переоборудованных под музеи, кафе и другие общественные функции», – отмечала мэрия.

Предусмотрено сохранение старых башенных кранов по периметру береговой линии и кораблей в гавани, переоборудованных под музеи, кафе и другие общественные функции Фото: kzn.ru

Заявлялось о создании марины – стоянки для маломерных судов и пешеходного моста между береговыми косами на Волге. Рассматривалось создание конгресс-холла, центр урбанистики и центра мусульманской культуры.

К проектированию наиболее знаковых объектов город планировал подключить известные архитектурные бюро, объявляя всероссийские и международные конкурсы. Однако мэр Казани Ильсур Метшин подчеркивал: «Во всем должна использоваться наша айдентика, национальная узнаваемость, чтобы сразу было ясно, что это не Амстердам, а Казань».

«Главное, чтобы проект реализовывали без ущерба для нынешних собственников»

Президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев сказал ИА «Татар-информ», что вопрос о благоустройстве территории, близкой к речпорту, поднимал еще Минтимер Шаймиев, будучи Президентом Татарстана. Он полагал, что на ней можно создать жилой микрорайон с развитой инфраструктурой.

В настоящее время большая часть этой территории запущена и заброшена. «В Казани есть несколько промышленных объектов, оставшихся с советских времен, которые не используются. Они могли бы комплексно осваиваться под жилую застройку», – сказал Савельев.

По его словам, в настоящее время некоторое запустение территории сказывается и на стоимости существующего жилья в этом районе: цены на квартиры существенно ниже тех, что находятся перед железной дорогой, разделяющей район.

Президент гильдии сообщил, что пробную застройку в районе Речпорта уже ведет компания «Камастройинвест», которая возвела первый дом. «Спрос высокий, объект очень хорошо зашел на рынок и был небольшой ажиотаж среди покупателей. В целом место перспективное и будет востребовано. Если территория у Речпорта будет комплексно осваиваться, тогда здесь появится хороший новый микрорайон, близкий к Волге и к центру города», – полагает он.

Эксперт считает, что новое жилье будет строиться в сегменте, близком к «бизнесу» и «комфорту».

Плюсом для жителей нового микрорайона Савельев называет хорошую транспортную доступность: к Речпорту ведут дороги, связанные магистралью «100 лет ТАССР», которая выходит в район «Солнечного города». И, к примеру, до аэропорта можно будет добраться за 20-25 минут. Рядом и улица Татарстан, ведущая в центр города.

Плюсом для жителей нового микрорайона Савельев называет хорошую транспортную доступность Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Самое главное, чтобы проект реализовывали без ущерба и вреда для тех, кто сейчас является собственниками расположенных там объектов: складов, строений. Вопросы выкупа активов должны решаться цивилизованно и на выгодных условиях для собственников, чтобы им выплатили реальную рыночную стоимость с учетом переезда и других расходов», – подчеркнул Савельев.

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова сообщила, что у нового района большой потенциал. «Таких участков в Казани осталось немного. Более того, он максимально приближен к центру, и спрос даже до начала строительства будет огромный. И, наверное, будет большой лист ожидания», – прогнозирует эксперт.

По ее мнению, класс жилья будет на уровне «Комфорт+», а средняя стоимость квадратного метра будет около 200 тыс. рублей по ряду позиций.

Гизатова сказала, что жилье в этом районе будет интересно не только тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но и инвесторам, как мелким, которые приобретают по одной-две квартиры, так и тем, кто скупает жилье массово. «Потому что это интересный район с точки зрения сдачи жилья в аренду из-за динамики его развития, небольшой удаленности от центра и расположенных в пешей доступности исторических памятников. Сейчас у нас дефицит таких предложений, и он составит большую конкуренцию другим районам Казани», – отметила эксперт.