Жан-Клод Ван Дамм назвал Путина своим хорошим другом и выразил желание приехать в Россию

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм назвал Президента России Владимира Путина своим хорошим другом. Об этом сообщила гонконгская газета «South China Morning Post», передает ТАСС.

Журналисты издания пообщались с актером на выставке его картин в Гонконге. Во время интервью они спросили, как он относится к критике своих художественных работ. Ван Дамм ответил, что подобные замечания его не беспокоят.

Он сравнил критику картин с отзывами на свои фильмы, отметив, что среди них, как и среди рецензий на киноленты, бывают как положительные, так и отрицательные.

Продолжая разговор, актер привел слова Президента России, которого назвал своим хорошим другом. По его словам, Путин однажды отметил, что международная известность Ван Дамма объясняется тем, что его дела говорят громче слов.

В 2016 году в интервью порталу «TMZ» актер рассказывал, что несколько раз встречался с российским лидером. В 2025 году Ван Дамм также записал видеообращение к Путину, в котором сообщил о желании приехать в Россию и стать послом мира.

Выставка картин актера прошла 6-7 марта в художественной галерее Гонконгского университета. Сам Ван Дамм периодически живет в Гонконге с 2006 года.