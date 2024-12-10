Замыкание проводки стало причиной гибели мужчины на пожаре в челнинском СНТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в челнинском СНТ «Гидростроителей-1» загорелись садовый дом и хозпостройки.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины. Предварительно, причиной трагедии стало замыкание электропроводки от обогревателя.

Сотрудники ведомства призывают не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не подключать несколько приборов к одной розетке.