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Замыкание проводки стало причиной гибели мужчины на пожаре в челнинском СНТ
Сегодня в челнинском СНТ «Гидростроителей-1» загорелись садовый дом и хозпостройки.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины. Предварительно, причиной трагедии стало замыкание электропроводки от обогревателя.
Сотрудники ведомства призывают не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не подключать несколько приборов к одной розетке.
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