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Происшествия 10 декабря 2024 18:04

Замыкание проводки стало причиной гибели мужчины на пожаре в челнинском СНТ

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в челнинском СНТ «Гидростроителей-1» загорелись садовый дом и хозпостройки.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины. Предварительно, причиной трагедии стало замыкание электропроводки от обогревателя.

Сотрудники ведомства призывают не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не подключать несколько приборов к одной розетке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар
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