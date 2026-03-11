Замвоенкома Авзалов: В Татарстане растет набор на службу в войска беспилотных систем

На фото: Родислав Авзалов

Одним из самых востребованных направлений контрактной службы в настоящее время становятся войска беспилотных систем. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Актанышского района Родислав Авзалов, отметив, что в Татарстане продолжается комплектование подразделений для участия в специальной военной операции.

По его словам, беспилотные системы – одно из наиболее перспективных направлений современной армии.

«Сегодня одним из самых востребованных направлений являются войска беспилотных систем. Это новое подразделение, которое активно развивается», – отметил Авзалов.

Он подчеркнул, что служба в таких подразделениях отличается от традиционных видов войск. Основной упор здесь делается не столько на физическую подготовку, сколько на интеллект, техническое мышление и навыки работы с современными технологиями.

Для заключения контракта в войска беспилотных систем принимаются мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Работа по набору ведется в том числе совместно с техникумами и училищами.

Беспилотные системы включают несколько направлений: воздушные дроны, наземные беспилотные аппараты, водные дроны и подводные беспилотные системы.

Перед отправкой к месту службы все контрактники проходят специальную подготовку.

«Если молодой человек заключает контракт, он проходит обучение в военно-учебном центре в Екатеринбурге. Обучение длится около двух с половиной месяцев, после чего подготовленные специалисты направляются к месту службы», – пояснил заместитель военного комиссара.

Контракт на службу в войсках беспилотных систем имеет ряд особенностей. Минимальный срок службы составляет один год, при этом контракт не продлевается автоматически даже в случае продолжения боевых действий. Кроме того, военнослужащие таких подразделений не переводятся в другие рода войск.

Работа операторов беспилотных систем, как правило, ведется вне линии непосредственного боевого соприкосновения – во втором или третьем эшелоне, из укрепленных пунктов управления.

Для контрактников предусмотрены значительные выплаты. Единовременная выплата составляет 2,9 млн рублей – это федеральная и республиканская поддержка, а также 150 тыс. рублей дополнительной выплаты от муниципалитетов. В общей сложности сумма достигает 3 млн 50 тыс. рублей.

Ежемесячное денежное довольствие зависит от должности – оператора, заместителя командира взвода или командира отделения – и составляет более 220 тыс. рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых задач и результаты боевой работы.

В Татарстане продолжает действовать комплексная система поддержки военнослужащих и их семей. В республике предусмотрено около 3 тыс. различных льгот и гарантий, включая списание долгов до 10 млн рублей, кредитные каникулы, бесплатное питание и обучение для детей, медицинскую реабилитацию и другие меры социальной поддержки. Республика также оказывает гуманитарную помощь военнослужащим – от продуктов питания до техники и транспорта.

Желающих поступить на контрактную службу ждут в военном комиссариате Актанышского района. По словам специалистов, оформление документов, прохождение медицинской комиссии и заключение контракта обычно занимает от двух до трех дней.

Особенно востребованы кандидаты с инженерным образованием, выпускники техникумов и вузов технических направлений, а также молодые люди, хорошо разбирающиеся в компьютерных технологиях.

Подробную информацию о службе по контракту, выплатах и мерах поддержки можно получить на официальном сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону горячей линии: 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.