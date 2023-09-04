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Политика 4 сентября 2023 15:30

Замруководителя исполкома Нижнекамского района Айназ Ярмиев покинул пост

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Замруководителя исполкома Нижнекамского района Айназ Ярмиев покинул пост
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Айназ Ярмиев покинул пост. Как уточнили в пресс-службе администрации, он оставил должность по собственному желанию — уволился в связи с переходом на новую работу в Казани.

В исполкоме Айназ Ярмиев решал вопросы благоустройства. В Нижнекамске он работал с конца 2021 года. За период его работы в Нижнекамске обновлено 200 дворов, пешеходные дороги вдоль магистралей, Святой Ключ и Митягин Ключ.

В этом году благодаря его участию в городе появятся еще два обновленных пространства — променад на Баки Урманче и Школьный бульвар.

Предыдущими местами работы Ярмиева до Нижнекамска были префектура «Старый город» и администрация Кировского и Московского районов Казани. Он также работал руководителем департамента Института развития городов РТ и замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На предпоследней должности с июля 2019 года Ярмиев также был отвественнен за вопросы благоустройства.

#нижнекамский район
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