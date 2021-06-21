Замруководителя исполкома Елабужского района покинул пост спустя полтора года службы

Заместитель руководителя исполкома Елабужского района Тимур Никонов покинул свой пост спустя полтора года работы — он получил должность председателя Палаты перспективного социально-экономического развития в январе 2020 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

Последним рабочим днем Никонова стала пятница минувшей недели. Теперь должность вакантна. «В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность. Куда уходит Никонов, пока неизвестно», — отметил источник.

Никонов организовывал и координировал разработку комплексного прогноза социально-экономического развития Елабужского района, проводил системный анализ социальных и экономических процессов и явлений, издавал в пределах своей компетенции приказы, распоряжения по вопросам работы палаты, контролировал их исполнение и многое другое.

Тимур Никонов родился 1 января 1985 года в Набережных Челнах. В 2006 году начал профессиональную карьеру в сфере продаж, в 2009 году стал владельцем экспедиционной компании.

С 2010 года — владелец франшизы 2ГИС в Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, в 2014-м выкупил ее и в Альметьевске. В 2015 году вошел в «Золотую сотню» предпринимателей Татарстана. В 2019 году Никонов получил должность главного специалиста Центра информационных технологий РТ в Казани.