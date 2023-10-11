Замруководителя исполкома Альметьевска будут судить за взятку в 4 млн рублей

В Татарстане за получение взятки будут судить 42-летнего замруководителя исполкома Альметьевска, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год мужчина оказывал покровительство ряду организаций города при проведении закупочных процедур и последующую победу в закупочных процедурах на заключение муниципальных контрактов.

За свои услуги он получал взятки, общая сумма которых превышает 4 миллиона рублей.

10 марта 2023 года мужчина, находясь в здании Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан при попытке получения очередной взятки в 200 тысяч рублей был задержан с поличным.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.