Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Замруководителя исполкома Альметьевска будут судить за взятку в 4 млн рублей
В Татарстане за получение взятки будут судить 42-летнего замруководителя исполкома Альметьевска, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год мужчина оказывал покровительство ряду организаций города при проведении закупочных процедур и последующую победу в закупочных процедурах на заключение муниципальных контрактов.
За свои услуги он получал взятки, общая сумма которых превышает 4 миллиона рублей.
10 марта 2023 года мужчина, находясь в здании Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан при попытке получения очередной взятки в 200 тысяч рублей был задержан с поличным.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников