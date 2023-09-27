Жители Вишневки пожаловались зампрокурора РТ на дороги и потребность в школах и детсадах

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов провел личный прием и выслушал жалобы жителей поселка Вишневка. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В мероприятии также приняли участие старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Ирина Петрова, исполняющий обязанности прокурора города Казани Денис Хабибуллин, а также представители Администрации Советского района и МУП «Водоканал».



К прокурору обратились 30 жителей поселка. Они подняли проблемные вопросы о строительстве новых школ и детских садов, благоустройстве дорог, необходимости обеспечения регулярных перевозок жителей автобусными маршрутами, развития инфраструктуры и другие.



В результате приема Ильнур Ибрагимов подробно разъяснил жителям поселка нормы законодательства. По озвученным вопросам организованы проверки, ход и результаты которых взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства.