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Зампрокурора РТ потребовал, чтобы 7 строительных фирм разобрались с долгами по зарплате
Зампрокурора РТ требует от глав семи местных предприятий, чтобы они погасили долги по заработной плате перед рабочими, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Подобное требование было озвучено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения трудовых прав граждан под председательством Ильнура Ибрагимова.
Участвовали в мероприятии члены МРГ, представители контролирующих органов, работники аппарата прокуратуры, а также руководители фирм, у которых есть долги по зарплате.
Среди должников оказались «Кит строй», «Управляющая компания «Нефтехимстрой», «Спецстройсервис», «Сферастрой», «Рокайсан», «Гемонт» и «Строительно-испытательная лаборатория».
Зампрокурора РТ потребовал, чтобы в кратчайшие сроки долги были погашены, а главы профильных подразделений аппарата ведомстве это проконтролировали.
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