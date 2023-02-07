В Азнакаеве открылось новое здание ЗАГСа с ажурным фасадом

Фото: пресс-служба Азнакаевского муниципального района

Сегодня в Азнакаеве прошла церемония открытия нового здания ЗАГСа. Участие в ней приняли заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, замгендиректора компании «Татнефть», депутат Госсовета РТ Рустам Мухамадеев, Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин, начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина и другие.

Современное одноэтажное здание с ажурным фасадом возвели в юго-восточной части города на улице Нефтяников. Оно имеет две функциональные зоны: отделение торжественных мероприятий и административную часть. Фасады здания запроектированы с большим количеством витражного остекления, по периметру выполнены навесные элементы, сообщает пресс-служба азнакаевского района.

«Пусть в новом ЗАГСе звучат свадебные марши и поздравления с новорожденными, а пожилые азнакаевцы в кругу близких отмечают здесь славные юбилеи и годовщины свадьбы! Пусть в районе с каждым годом регистрируется все больше юных граждан», – сказал Шайхразиев. По его словам, здание построено в соответствии с высокими художественными стандартам оформления городской инфраструктуры и является одним из красивейших дворцов бракосочетаний в Татарстане.

Прямые линии и прямоугольные формы, в которых выполнен ЗАГС, символизируют строгое мужское начало, а многочисленные ажурные элементы фасада «отражают женскую красоту», отметил руководитель проекта строительства от Управления по реализации строительных проектов «Татнефти» Алексей Деревянкин.

«В соединении эти две составляющие рождают семейную гармонию. Также применены символические цветовые решения», – добавил он.

Глава района Марсель Шайдуллин от имени всех местных жителей поблагодарил руководство Татарстана за поддержку, отмтив, что новое здание удалось в эксплуатацию в сжатые сроки.

Проект начали реализовывать в 2021 году, объем капитальных вложений составил 103 млн рублей.