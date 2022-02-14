Зампрефекта «Старого города» Ляйсан Мишарина переходит на работу в МХТ им.Чехова

Заместитель префекта территории «Старый город» Ляйсан Мишарина переходит на работу в Московский художественный театр имени А.П.Чехова. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Метшин отметил, что и в Татарстане, и за его пределами существует востребованность в казанских профессионалах.

«Сегодня случай особенный — мы отправляем впервые в Московский художественный театр имени Чехова нашу коллегу, заместителя префекта Мишарину Ляйсан Шавкатовну», — сказал мэр. Он также добавил, что с просьбой о переводе казанского специалиста обратился лично художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Ляйсан Мишарина уходит на работу «к большому другу Казани, адмиралу Константину Хабенскому», подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что именно с Хабенским в Казани начинался федеральный проект «Оперение». Мишарина также участвовала в проекте.

«Расстаемся с благодарностью, но точно с некоторой ноткой грусти, что вы от нас уходите», — сказал Метшин.

Он вручил Мишариной знак «За безупречную службу Казани». «Будем рады видеть вас снова», — напутствовал мэр.

Ляйсан Мишарина поблагодарила мэра и всю команду мэрии города. «Команда Казани — это действительно команда, которая может делать то, что не могут делать другие», — сказала она.

До последнего времени Ляйсан Мишарина занимала должность заместителя префекта территории «Старый город» — начальника отдела организационной работы и взаимодействия со СМИ.