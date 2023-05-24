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Зампредседателя Верховного Суда РТ Максим Беляев признан «Судьей года» в России
Зампредседателя Верховного Суда РТ Максим Беляев получил Всероссийскую премию «Судья года». Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда РТ.
Премия «Судья года» учреждена в 2014 году благодаря «Российскому объединению судей». Она является признанием заслуг высококвалифицированных судей.
Накануне в Москве прошло торжественное вручение награды «Судья года». В этом году лауреатом Всероссийской премии стал Максим Беляев.
Судья окончил юридический факультет и аспирантуру КГУ, имеет 30-летний юридический стаж в системе уголовного судопроизводства и ученую степень доктора юридических наук.
Максим Беляев неоднократно выступал на Пленуме Верховного Суда РФ, а также участвовал в качестве международного эксперта в Европейском Суде по правам человека, Совете Европы и ООН.
В 2018 году Беляеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан», а в 2020 году - почетное звание «Судья года в Республике Татарстан».
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