Зампредседателя Верховного Суда РТ Максим Беляев признан «Судьей года» в России

Зампредседателя Верховного Суда РТ Максим Беляев получил Всероссийскую премию «Судья года». Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда РТ.

Фото: Пресс-служба Верховного Суда Республики Татарстан

Премия «Судья года» учреждена в 2014 году благодаря «Российскому объединению судей». Она является признанием заслуг высококвалифицированных судей.

Накануне в Москве прошло торжественное вручение награды «Судья года». В этом году лауреатом Всероссийской премии стал Максим Беляев.

Судья окончил юридический факультет и аспирантуру КГУ, имеет 30-летний юридический стаж в системе уголовного судопроизводства и ученую степень доктора юридических наук.

Максим Беляев неоднократно выступал на Пленуме Верховного Суда РФ, а также участвовал в качестве международного эксперта в Европейском Суде по правам человека, Совете Европы и ООН.

В 2018 году Беляеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан», а в 2020 году - почетное звание «Судья года в Республике Татарстан».