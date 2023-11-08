Зампредседателя Верховного суда РТ Айдара Галиакберова Путин назначил на второй срок

Президент РФ Владимир Путин назначил зампредседателя Верховного суда Татарстана Айдара Галиакберова. Таким образом полномочия Галиакберова пролонгированы на второй предельный срок. Соответствующий Указ подписал Президент России.

Отметим, что еще в мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала назначить Галиакберова на должность заместителя председателя Верховного суда РТ.

Айдар Галиакберов родился в селе Шалты Бавлинского района Татарской АССР. В 1993 году окончил КГУ по специальности «Правоведение».

Начинал судейскую карьеру с должности судьи Сармановского райсуда в 1993 году. Затем был назначен судьей Приволжского райсуда, в 2000-м — судьей Верховного суда РТ. А с 2013 года был председателем Высокогорского районного суда.

В июле 2017 года Галиакберова назначили на должность заместителя председателя Верховного Суда Республики Татарстан.