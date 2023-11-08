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Общество 8 ноября 2023 22:46

Зампредседателя Верховного суда РТ Айдара Галиакберова Путин назначил на второй срок

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Президент РФ Владимир Путин назначил зампредседателя Верховного суда Татарстана Айдара Галиакберова. Таким образом полномочия Галиакберова пролонгированы на второй предельный срок. Соответствующий Указ подписал Президент России.

Отметим, что еще в мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала назначить Галиакберова на должность заместителя председателя Верховного суда РТ.

Айдар Галиакберов родился в селе Шалты Бавлинского района Татарской АССР. В 1993 году окончил КГУ по специальности «Правоведение».

Начинал судейскую карьеру с должности судьи Сармановского райсуда в 1993 году. Затем был назначен судьей Приволжского райсуда, в 2000-м — судьей Верховного суда РТ. А с 2013 года был председателем Высокогорского районного суда.

В июле 2017 года Галиакберова назначили на должность заместителя председателя Верховного Суда Республики Татарстан.

#Верховный суд
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