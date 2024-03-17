Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов проголосовал на выборах Президента России

Заместитель председателя Госсовета РТ, замсекретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России» Юрий Камалтынов принял сегодня участие в выборах Президента РФ. Он проголосовал на своем избирательном участке №42 по улице Карла Маркса в Казани.

«Сегодня очень принципиальный момент в жизни нашей страны. Здесь мы выбираем свое будущее, для себя, для наших детей. И поэтому голос каждого россиянина принципиально важен. Мне почему-то кажется, что абсолютное большинство избирателей из Казани, Республики Татарстан и по всей стране, предварительно результаты голосования это покажут, придут на свои участки, потому что сегодняшняя ситуация непростая. Мы должны подать сигнал всем, что Россия – это один большой организм, который понимает свои интересы», – цитирует Камалтынова пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.