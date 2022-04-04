Зампредседателя Госкомитета РТ по туризму назначена Гульнара Сафина

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Зампредседателя Государственного комитета РТ по туризму стала Гульнара Сафина. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В туристической отрасли Гульнара Сафина трудится с 2006 года. До настоящего времени она работала в должности управляющей отеля «Релита-Казань». Под руководством Сафиной отель попал в десятку лучших отелей Казани, в 2016 году одержал победу на премии Tatarstan Top Hotels Award-2016 в категории четырех- и пятизвездочных отелей. В 2017 году Гульнара Сафина стала президентом Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан.

На сегодняшний день Сафина — член Совета по классификации гостиниц при Ростуризме, член экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры, член экспертной группы «Трансформация делового климата» при Минэкономразвития РФ.

Она участвовала в формировании нормативно-правовой базы туротрасли и получила благодарность замруководителя Аналитического центра при Правительстве РФ за вклад в реализацию реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.