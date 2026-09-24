Зампред ВТБ сделал Минфину символический подарок

На Московском финансовом форуме первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов вручил Минфину символический подарок, отсылающий к кампании «ВТБ – это классика» и стенду с синими головами классиков на ПМЭФ.

«Это голова профессора Доуэля, она в нашем фирменном цвете. Несмотря на агрессивную внешнюю среду и практически иногда в отрыве от нефтегазового тела вы сохраняете ясность мысли, свободу воли и позволяете структурно, сбалансированно жить в нашей стране», – пояснил банкир.

Он подчеркнул, что кроме снижения ключевой ставки ЦБ еще одним позитивным фактором для экономики будет сбалансированность государственного бюджета: «Сбалансированность следующего бюджета является недооцененным шансом».

Также на форуме Пьянов заявил, что российский рынок корпоративного кредитования в 2026 году может показать двузначные темпы роста. «Если посмотреть на динамику 2026 года, то мы четко понимаем, что темпы прироста кредитов в экономике будут двузначными. Да, это будет не как в 2023 и 2024 годах, не прирост на 20%, но 10-13% вполне может быть, и кредитный конвейер в корпоративном кредитовании не останавливался», – отметил топ-менеджер.