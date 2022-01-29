Зампред Верховного суда РТ: Суды Татарстана — впереди по цифровизации

В Татарстане активно ведется работа по цифровизации работы судов. Об этом рассказал заместитель председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Татарстан и суды республики — впереди по цифровизации. Не так давно была введена система подачи документов в суд в электронном виде. То есть исковое заявление можно подать и ждать решения, не выходя из дома. К счастью, таких заявлений становится всё больше», — заметил судья.

Собеседник телеканала привел в пример курьезный случай, когда гражданин через интернет успел подать заявление в последний день положенного срока, в 23.50.

Сейчас документы в электронном виде могут подаваться и при гражданском, и при административном, и при уголовном судопроизводстве. Недавно появилась возможность подать жалобу об административных правонарушениях через федеральный портал госуслуг.

«К сожалению, процессуальное законодательство об административно-правовых правонарушениях оказалось самым инертным. Наверное, это случилось потому, что федеральный законодатель достаточно давно хочет принять новый Кодекс РФ об административных правонарушениях. Это желание было еще у предыдущего состава Госдумы», — пояснил Каминский.

Кроме того, суды используют видеоконференцсвязь. К тому же прорабатывается вопрос об использовании формата веб-конференции. Это позволит обеспечить непосредственное участие граждан в судебном заседании (перед этим будет проводиться идентификация их личности).