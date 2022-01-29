Зампред Верховного суда РТ: Группа людей выступила против QR-кодов

С введением QR-кодов было много критики в сторону государства. Какая практика с кодами сложилась в Татарстане на сегодня, рассказал заместитель председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

По словам судьи, многих граждан это слово в какой-то степени задело, и группа людей выступила против.

«Как оказалось, наших граждан это слово в какой-то степени обидело. Группа людей выступила против, суд под моим председательством принял решение о том, что региональный законодатель принял нормативно-правовой акт, который не противоречит законам, имеющим большую юридическую силу. Это решение было оспорено и направлено в четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, который в ближайшее время проверит и вынесет свой вердикт», — пояснил Каминский.

Введение QR-кодов также пытались политизировать. Судья подчеркнул, что протестные движения и акции — это проявление демократии в обществе, и такое выражение мнений допускается.

"Хорошо, если эти мнения выражаются в цивилизованной форме, когда человек спрашивает согласие на проведение мероприятия, проводит его в соответствии с законом, направляет обращение о несогласии с тем или иным нормативно-правовым актом, оспаривает принятое решение в суде. На это оспаривание он получает ответ, идет в суд, там проверяют его правильность, — добавил он.