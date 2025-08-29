Зампред правления «Газпрома» высоко оценил новый комплекс «Казанькомпрессормаша»

Фото: Телеграм-канал Министерства промышленности и торговли РТ

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов посетил новый сборочно-испытательный комплекс для сверхмощных компрессоров СПГ компании «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС). Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства промышленности и торговли РТ.

Его сопровождали заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и управляющий директор предприятия Ильнур Сагдиев.

Новый объект не имеет аналогов в России. Для его стабильной работы построена электрическая подстанция мощностью 80 мВт.

Размещение комплекса в Зеленодольске выбрано с учетом транспортной логистики: предусмотрена схема перевозки крупногабаритных компрессоров с помощью низкопольных тралов и последующей отправки по Волге и Беломорканалу до Санкт-Петербурга и Мурманска.

По словам Виталия Маркелова, проект имеет стратегическое значение и позволит российской продукции уверенно конкурировать на мировом рынке сжиженного природного газа.

Объем инвестиций в проект составляет около 12 млрд рублей. Из них почти 7 млрд рублей предоставлены Минпромторгом России в виде субсидий.