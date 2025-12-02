news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 декабря 2025 16:22

Зампред правления Ассоциации юристов России: Юристы Татарстана — одни из лучших в стране

Читайте нас в
Телеграм

Качество работы юристов Татарстана остается одним из самых лучших в стране. Об этом на церемонии награждения юридической премии имени Шершеневича и лауреатов премии «Юрист года РТ» в Казани сообщил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

«С гордостью могу заявить, что наше татарстанское отделение – одно из лучших. Оно задало очень высокую планку. Качество работы юристов в республике остается одним из самых высоких», – подчеркнул он.

В Татарстане закон и правопорядок всегда будут на высшем уровне, отметил Липин.

#ассоциация юристов россии #юристы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025