Зампред правления Ассоциации юристов России: Юристы Татарстана — одни из лучших в стране

Качество работы юристов Татарстана остается одним из самых лучших в стране. Об этом на церемонии награждения юридической премии имени Шершеневича и лауреатов премии «Юрист года РТ» в Казани сообщил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

«С гордостью могу заявить, что наше татарстанское отделение – одно из лучших. Оно задало очень высокую планку. Качество работы юристов в республике остается одним из самых высоких», – подчеркнул он.

В Татарстане закон и правопорядок всегда будут на высшем уровне, отметил Липин.