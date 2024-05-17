Зампред Правительства РФ: Сегодня доллар превратился в экономическое оружие

Ситуация в мире, в том числе количество санкций, введенных против России, говорит о том, что доллар сегодня превратился в экономическое оружие. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук на KazanForum.

«Все видят, что произошло с нашей страной, как нас отключили от всего, примеряют эту ситуацию на себя и понимают, что это может произойти с любой страной в мире. Если кто-то задает себе вопрос, хочет ли он такого — нет, не хочет . Ищутся другие пути, другие возможности, не мы это начали, сами американцы начали зачем-то, это их дело, чего они хотят», — выразил уверенность он.

России же сейчас необходимо выстраивать внешнеэкономические связи с зарубежными партнерами, и это в первую очередь основывается на действующей системе взаиморасчетов.

«Сегодня мы успешно перешли к взаиморасчетам в национальных валютах с КНР, в прошлом году товарооборот составил 240 млрд долларов, 95% в национальных валютах. С государствами — членами ЕАЭС — 87 млрд долларов, 90% в нацвалютах», — добавил вице-премьер.

По мнению Оверчука, бизнес сам решает, как ему жить, мешать ему в этом плане не нужно. Если же коммерсанты решат, что им необходима какая-либо национальная валюта и что от этого будут преимущества, то такая валюта появится.

«Сегодня и технологии поменялись, есть очень хорошие технологические возможности, чтобы решать эти вопросы, даже не переходя на какую-то одну валюту. Это тоже отрабатывается», — заключил он.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.