Оверчук: Россия заинтересована в развитии отношений с Пакистаном

Российская Федерация заинтересована в развитии отношений с Пакистаном. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук на KazanForum.

«Мы очень детально этот вопрос у себя внутри рассматривали, соответствующее предложение мы вынесли на евразийскую пятерку. У нас достаточно здоровый интерес к выходу на пакистанский рынок с нашей сельскохозяйственной продукцией. Мы знаем, что очень хорошо развита в Пакистане легкая промышленность, текстиль, поэтому есть о чем поговорить, и я думаю, что мы будем разговаривать на эту тему», – прокомментировал он.

Оверчук также отметил, что в плане транспортной связанности двух государств большую роль будет играть коридор «Север – Юг». Его сейчас разрабатывают по нескольким маршрутам, в частности через Азербайджан и Иран, порты и заливы Индийского океана, а также через Казахстан и Туркменистан.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.