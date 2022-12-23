Зампред ОП о смене должности Президента РТ: Мы должны показать — страна в едином кулаке

Татарстан и Россия должны были еще сильнее сплотиться и показать, что страна в едином кулаке, никаких противоречий с федеральным центром нет. Председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, зампредседателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров прокомментировал переименование должности «Президент РТ» в «Глава — Раис Республики Татарстан».

«В нынешней политической ситуации мы должны показать, что наше общество едино, консолидировано вокруг федерального центра и нашего национального лидера. Такое решение необходимо было принять», — отметил он в беседе с «Татар-информом».

По словам Кадырова, переименование должности высшего должностного лица по сути своей ничего не меняет в его работе.

«Сейчас важнее, кто возглавляет республику и как работает наш суверенитет. Татарстан демонстрирует стабильное развитие, экономические показатели на достойном уровне, инвесторы продолжают вкладывать. Это означает полное доверие. Развитие республики в непростой геополитической ситуации демонстрирует роль личности и руководства республики», — сказал Тимур Кадыров.

Он убежден, что многонациональный Татарстан всегда находил компромиссные решения в самых сложных вопросах.

«Решение, которое было достигнуто сегодня, является необходимым, потому что для жителей республики важно созидательное начало, стабильность, мирное небо над головой», — заключил собеседник агентства.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ. Об этом он заявил на 39-м заседании парламента.

Госсовет Татарстана принял законопроект с новым названием должности руководителя РТ.