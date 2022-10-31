Зампред комиссии Общественной палаты РФ рассказал, что ему нравится в жителях Херсона

Главный редактор «Нурлат-информ» Резеда Гиняева во время XIII съезда союза журналистов России взяла интервью у первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Как поделился Малькевич, неделю назад журналисты из Херсона предложили ему возглавить региональное отделение союза журналистов России. Теперь, по Малькевича, он будет стараться, чтобы на федеральном уровне звучал голос херсонских СМИ, журналистов – мужественных и отважных людей, искренне любящих свою родину.

«Самой юной нашей журналистке исполнилось 16 лет, она уже полгода работает на телеканале "Таврия" в Херсоне. На прошлой неделе она была ранена, когда ВСУ обстреляли нашу колонну журналистов – она получила осколок в живот. И сейчас она уже выписалась из больницы и рвется в бой, хочет работать», – поделился зампред комиссии Общественной палаты.

По словам Малькевича, подобный боевой дух и желание продолжать нашу борьбу, преодолевая все трудности и препятствия, объединяют всех жителей Херсона. Все создавшиеся сложности только закалили и сплотили людей.

По мнению федерального медиа-спикера, именно этот дух могут дать России новые присоединенные субъекты – в этих регионах на сегодняшний день совершенно другие ценности, в отличие от крупных городов и мегаполисов России.

«Кого-то волнует, чтобы не было обстрелов, чтобы были живы родные, чтобы были свет и вода. А кто-то переживает из-за того, что закончился любимый напиток раф в дорогом кафе на Патриарших прудах. Это совершенно разная система ценностей. И все настоящее – оно там, в Новороссии. Моя задача, чтобы об этом настоящем, об этих живых людях знала вся Россия», – заключил Малькевич.