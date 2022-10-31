news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 октября 2022  11:49

Зампред комиссии Общественной палаты РФ рассказал, что ему нравится в жителях Херсона

news_top_970_100

Главный редактор «Нурлат-информ» Резеда Гиняева во время XIII съезда союза журналистов России взяла интервью у первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Как поделился Малькевич, неделю назад журналисты из Херсона предложили ему возглавить региональное отделение союза журналистов России. Теперь, по Малькевича, он будет стараться, чтобы на федеральном уровне звучал голос херсонских СМИ, журналистов – мужественных и отважных людей, искренне любящих свою родину.

«Самой юной нашей журналистке исполнилось 16 лет, она уже полгода работает на телеканале "Таврия" в Херсоне. На прошлой неделе она была ранена, когда ВСУ обстреляли нашу колонну журналистов – она получила осколок в живот. И сейчас она уже выписалась из больницы и рвется в бой, хочет работать», – поделился зампред комиссии Общественной палаты.

По словам Малькевича, подобный боевой дух и желание продолжать нашу борьбу, преодолевая все трудности и препятствия, объединяют всех жителей Херсона. Все создавшиеся сложности только закалили и сплотили людей.

По мнению федерального медиа-спикера, именно этот дух могут дать России новые присоединенные субъекты – в этих регионах на сегодняшний день совершенно другие ценности, в отличие от крупных городов и мегаполисов России.

«Кого-то волнует, чтобы не было обстрелов, чтобы были живы родные, чтобы были свет и вода. А кто-то переживает из-за того, что закончился любимый напиток раф в дорогом кафе на Патриарших прудах. Это совершенно разная система ценностей. И все настоящее – оно там, в Новороссии. Моя задача, чтобы об этом настоящем, об этих живых людях знала вся Россия», – заключил Малькевич.

#Херсонская область #спецоперация на Украине #Союз журналистов России
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100