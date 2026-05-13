Зампред Госсовета РТ рассказал о новых технологиях, пресекающих коррупцию

Современная антикоррупционная работа немыслима без цифровой трансформации. Об этом в ходе форума «Россия – Исламский мир» заявил заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. По его словам, новые технологии позволяют минимизировать взаимоотношение госслужащих и населения, что способствует снижению риска коррупционных преступлений.

Зампред Госсовета Татарстана отметил, что в республике активно внедряются технологии, исключающие человеческий фактор из принятия ключевых решений. Многие госуслуги переведены в электронный вид, работает «Народный контроль». Это обеспечивает прозрачность и создает прямые каналы обратной связи с гражданами, заверил Камалтынов.

«Практически все государственные, муниципальные услуги в Татарстане переведены в цифровой формат. Таким образом, практически минимизировано взаимоотношение госслужащих и населения. Это сокращает возможные риски», – подчеркнул Камалтынов.