Политика 3 декабря 2025 13:14

Зампред Госкомитета РТ по архивному делу Ильдарханова-Балчиклы покинула пост

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по архивному делу Гузель Ильдарханова-Балчиклы освобождена от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Татарстана подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из документа следует, что чиновница уволилась по собственному желанию.

Гузель Ильдарханова-Балчиклы проработала на посту заместителя председателя госкомитета три года: она была назначена на него 30 ноября 2022-го. До этого она была заместителем директора Государственного архива РТ.

#госкомитет рт по архивному делу #увольнение
