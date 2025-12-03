Зампред Госкомитета РТ по архивному делу Ильдарханова-Балчиклы покинула пост
Заместитель председателя Государственного комитета РТ по архивному делу Гузель Ильдарханова-Балчиклы освобождена от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение Кабинета министров Татарстана подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Из документа следует, что чиновница уволилась по собственному желанию.
Гузель Ильдарханова-Балчиклы проработала на посту заместителя председателя госкомитета три года: она была назначена на него 30 ноября 2022-го. До этого она была заместителем директора Государственного архива РТ.