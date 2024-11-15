Зампред Госдумы РФ: В России и Китае сила реализуется за счет регионов

Россия и Китай — страны, в которых сила реализуется за счет регионов и провинций. Такое мнение на проходящем в Казани форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» высказал заместитель Председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

«То есть сила России и Китая в том, что мы многообразны, что у нас огромное количество не только географических точек, но и исторических, культурных объектов. И всё это является огромным потенциалом, который необходимо объединять для решения общей задачи», — уверен он.

Бабаков также добавил, что Россия и Китай стоят плечом к плечу в вопросах развития, и выразил надежду на усиление межгосударственных связей.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.