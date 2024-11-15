Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зампред Госдумы: Платежная система БРИКС будет исключать политизацию
БРИКС ведёт работу по созданию собственной платежной системы, которая будет не подвержена политизации и будет функционировать в интересах всех государств объединения. Об этом на форуме РОСТКИ сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.
«На саммите БРИКС в Казани был продемонстрирован особый приоритет этого направления. Важно не просто научиться рассчитываться в другой валюте, но и найти такую систему, которая исключала бы политизацию и работала в интересах государств. Уверяю, новая платежная система появится, работа ведётся», – отметил он.
Важно предусмотреть в новой системе не только расчеты, но и инвестиционные и накопительные элементы, что сделает ее более универсальной и полезной для стран, добавил Бабаков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»