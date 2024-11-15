Зампред Госдумы: Платежная система БРИКС будет исключать политизацию

БРИКС ведёт работу по созданию собственной платежной системы, которая будет не подвержена политизации и будет функционировать в интересах всех государств объединения. Об этом на форуме РОСТКИ сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

«На саммите БРИКС в Казани был продемонстрирован особый приоритет этого направления. Важно не просто научиться рассчитываться в другой валюте, но и найти такую систему, которая исключала бы политизацию и работала в интересах государств. Уверяю, новая платежная система появится, работа ведётся», – отметил он.

Важно предусмотреть в новой системе не только расчеты, но и инвестиционные и накопительные элементы, что сделает ее более универсальной и полезной для стран, добавил Бабаков.