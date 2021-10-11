Зампред Центробанка сообщил о появлении новой сторублевой купюры в конце 2022 года

Новая сторублевая купюра поступит в оборот только в конце следующего года. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, пишет газета «Известия».

По словам собеседника издания, эскизный проект модифицированной банкноты уже утвержден. Однако платежный оборот не сразу окажется насыщен новыми сторублевками.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — пояснил зампред Центробанка.

По оценке Банка России, постепенное насыщение оборота новыми сторублевками придется на 2023–2025 годы. В 2026–2029 годах их доля должна стать весьма значительной.

Новая купюра станет первой из ряда модернизированных банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На ее лицевой стороне будут изображены такие достопримечательности Москвы, как Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.

В связи с этим Михаил Алексеев также перечислил находящиеся на Красной площади объекты, которые могут оказаться изображенными на новой купюре. «В этом историческом месте много достопримечательностей: Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, храм Покрова, Кремлевская стена с разными башнями, другие объекты, так что нам было из чего выбирать», — сказал он.