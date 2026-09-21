Зампред ЦБ РФ: российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца 2026

Российская криптоиндустрия начнет функционировать в легальном поле до конца 2026 года. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

До конца октября должны быть приняты 27 актов подзаконного регулирования закона о криптовалютах. Из них семь относятся к актам первого ряда, еще 20 – второго.

«Речь идет о создании подзаконного регулирования. Оно очень большое, значимое. У Правительства РФ есть свой кусок, и у Центрального банка достаточно немалое количество нормативных актов – всего 27: семь актов первого ряда и 20 актов, которые мы считаем актами второго ряда. И тем не менее даже акты второго ряда должны быть приняты до конца октября по нашему плану», – указал Чистюхин.