Зампред ЦБ: Ключевую ставку в России могут поднять уже в ближайшее время

В скором времени в России планируют повысить ключевую ставку. Обсуждение может пройти уже на следующем заседании совета директоров Центробанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

Собеседник агентства напомнил, что ставка уже долгое время оставалась неизменной. «Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — объяснил специалист.

Он отметил расширение внутреннего спроса и со стороны частного, и со стороны государственного секторов, а также ускорение кредитования в течение последних месяцев.

«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — добавил Заботкин.