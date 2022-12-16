Зампостпреда России при ООН Кузьмин обвинил в кощунстве ФРГ, Италию и Японию

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин обвинил ФРГ, Японию и Италию, которые проголосовали против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, в кощунстве. Об этом передает РИА Новости.

«Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма», — заявил Кузьмин на заседании.

Генассамблея ООН ранее приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. За нее проголосовали 120 стран, 10 воздержались, а 50 выступили против, в числе которых были Германия, Италия, Австрия, Канада, Франция, Чехия, Эстония, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания и США. Многие объяснили свою позицию тем, что Россия якобы использует резолюцию для оправдания спецоперации на Украине.

Кузьмин отметил, что позиция этих государств, воевавших в годы Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции, продемонстрировала преждевременность дискуссий относительно исключения из текста Устава ООН формулировок о «вражеских государствах».

«Голосуя против, вы думаете, вы тем самым осудили СВО России на Украине? Нет. На самом деле вы показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах», — сказал дипломат.

Зампостпреда заявил, что для этих стран является нормой политика пересмотра и превосходства, отрицания исторических фактов.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека», для того, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений, совершенных нацистами во время Второй мировой войны.

Авторы решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма.