Зампостпреда РФ при ООН обвинил США в причастности к удару по Новоайдару

Соединенные Штаты причастны к сегодняшнему удару Вооруженных сил Украины по поселку Новоайдар в Луганской народной республике. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter’е.

«<…> как мы знаем от официальных украинских лиц, цели ударов HIMARS согласованы с Вашингтоном. Это делает США прямым соучастником», — поделился дипломат своим пониманием ситуации.

Полянский также добавил, что американские налогоплательщики должны знать, на достижение каких целей тратятся их средства.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что сегодня около 7.30 утра украинские войска нанесли реактивными снарядами, запущенными из реактивной системы залпового огня HIMARS, удар по зданию районной больницы в Новоайдаре.

По информации военного ведомства, в результате обстрела погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести еще 24 человека.