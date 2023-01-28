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Политика
28 января 2023  20:43

Зампостпреда РФ при ООН обвинил США в причастности к удару по Новоайдару

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Соединенные Штаты причастны к сегодняшнему удару Вооруженных сил Украины по поселку Новоайдар в Луганской народной республике. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter’е.

«<…> как мы знаем от официальных украинских лиц, цели ударов HIMARS согласованы с Вашингтоном. Это делает США прямым соучастником», — поделился дипломат своим пониманием ситуации.

Полянский также добавил, что американские налогоплательщики должны знать, на достижение каких целей тратятся их средства.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что сегодня около 7.30 утра украинские войска нанесли реактивными снарядами, запущенными из реактивной системы залпового огня HIMARS, удар по зданию районной больницы в Новоайдаре.

По информации военного ведомства, в результате обстрела погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести еще 24 человека.

Американские РСЗО М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинские войска не раз применяли их для обстрелов мостовкомандных пунктов, складов боеприпасов, военных колонн и мест дислокации. Последний заметный такой случай имел место в Макеевке в новогоднюю ночь.
#спецоперация на Украине
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