Замполит батальона «Тимер»: Большинство бойцов будут голосовать на выборах Президента РФ

Заместитель командира по военно-политической работе батальона «Тимер» показал информационный стенд с кандидатами в Президенты России. Видеозапись появилась в телеграм-канале батальона.

Замполит с позывным Уокер рассказал, с каким настроем наши защитники ждут выборов. Отмечается, что бойцы знают всех кандидатур на пост главы государства.

Уокер также сообщил, что большинство бойцов уже выбрали, за кого проголосуют на предстоящих выборах Президента РФ.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).