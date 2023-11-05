Замполит батальона «Алга» о буднях на передовой: «Тяжелее всего терять боевых товарищей»

«Война – это страшно, к этому не привыкнуть»

Сергей Бондаренко – 43-летний специалист в сфере продаж и управления из Набережных Челнов, который решился отправиться на передовую, чтобы защищать Родину.

«Решение пришло не сразу, оно было таким – накопительным эффектом», – делится замполит батальона «Алга». – Никому не сказал, естественно, из родных и близких, в тайне от них прошел медкомиссию. 8 июля я всем родным сказал, что еду в Казань, в "Мегу", для того, чтобы купить вещей на осень. Сам, соответственно, поехал в Казань на сборы. Нас отвезли, и я отправил фотографию всем своим родным, что заключил контракт, ждите меня и я вернусь», – делится Сергей.

В беседе с журналистом он рассказал, что находится в зоне специальной военной операции с сентября 2022 года. Сергей отметил, что все близкие были шокированы его решением.

«Сначала они не поверили, но потом приняли это. Приняли мое решение и сейчас поддерживают меня», – говорит он.

На интервью с журналистом агентства также присутствовала и супруга военнослужащего.

«Я была в шоке, так скажем. Полчаса, наверное, сидела, отходила от этого всего. Плакала. Но он мне сказал: "Не переживай, это ненадолго, всего на 4 месяца", – поделилась она, – но в итоге он уже там находится год. Я его поддерживаю, и он меня поддерживает, говорит: "Не расстраивайся, все будет хорошо". Очень им горжусь! У меня внутри, вот прямо, как сказать, хочется всем рассказать, какой у меня муж, какие у него заслуги. Я горжусь им за то, что он не струсил, а пошел туда».

«Война – это страшно. И к этому не привыкнуть. Я столько видел ребят, которые пожертвовали собой для достижения каких-либо задач, целей. Вот они для меня герои. А я – обычный челнинский парень», – рассказывает Сергей.

За заслуги перед Отечеством Сергей Бондаренко награжден несколькими медалями Фото: стоп-кадр видео

«Это не только моя награда, это награда нашего батальона»

На передовой Сергей получил позывной Коба. Челнинец рассказал, какие обязанности выполняет теперь, находясь на фронте.

«До СВО у меня была обычная гражданская работа, занимался и в сфере продаж, и в сфере управления. Изначально, когда я пришел, был замкомвзвода командира отделения. Сейчас мне дали офицера – лейтенанта. Выполняю обязанности, если по-русски говорить, замполита батальона», – сообщил он.

За заслуги перед Отечеством Сергей Бондаренко награжден несколькими медалями.

Первую награду Сергей получил «За участие в спецоперации». Медаль вручали непосредственно на передовой, когда батальон находился на Бахмутском направлении.

Вторая награда – это медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Его Сергею вручил лично Раис Татарстана Рустам Минниханов. Еще Коба награжден медалью «За отвагу».

«Это же не только моя награда, это награда нашего батальона. За вклад, за участие в СВО, за те цели, которые мы достигали и будем еще достигать. Я думаю, это такая общая награда всех», – делится в интервью с журналистом боец.

«Все, что творилось на Украине в эти последние восемь лет, для меня, для моего поколения – это неприемлемо» Фото: стоп-кадр видео

«Война, конечно, меняет человека»

Лишь старый состав «Алги» знает, что изначально Сергей пришел в батальон с позывным Сова. Однако после того, как узнал, что старший по званию использует тот же позывной, он решил его скорректировать.

«Я долго думал, какой позывной себе выбрать. И вот смотрю, если слово “сова” по-английски прочитать, то получится “коба”. Вот на этом и остановились, сейчас это мой основной позывной», – рассказывает он.

В интервью Сергей подробно рассказал, что побудило его оставить семью и отправиться на фронт.

«Война, конечно, меняет человека. Кто-то набирается опыта, кто-то, знаете, стареет быстрее, и даже не внешне, можно сказать, а внутренне», – рассказывает он.

По словам бойца, молодые парни 20-25 лет, которые прибывают в зону специальной военной операции, проходят личную трансформацию. Сначала это веселые беззаботные мальчишки, которые постепенно становятся настоящими бойцами с уже не детскими взглядами на жизнь.

«Если смотреть до прихода и после прихода, период, который они проходят, видно, что становятся мужественнее», – подчеркивает Сергей.

«Все, что творилось на Украине в эти последние восемь лет, для меня, для моего поколения – это неприемлемо. Когда эти нацисты маршируют, всякая эта нечисть ходит, эта бандера, которую прославляют. Опять это возрождается. Наши деды дошли до конца, до Берлина, все завершили. Думали, что народ и цивилизация одумаются, что повторов, ошибок не будет», – рассказывает замполит.

«Видите, есть определенная когорта людей, которых история ничему не учит, и мы, как наши деды, должны довершить то, что они чуть-чуть не довершили. Иначе, как раковая опухоль, потом разрастется дальше, поэтому надо вырезать ее на корню. И первоочередная задача СВО, я думаю, вырезать на корню всю эту коричневую чуму. Это первое, почему я принял решение пойти. А второе, наверное, поделиться опытом с ребятами и помочь моей республике, чтобы наш батальон достойно себя показывал», – рассказал Сергей.

Замполит отметил, что добровольческий батальон «Алга» по своему составу многонационален. На передовой равны все: татары, чуваши, русские, армяне, дагестанцы, тувинцы и якуты.

«Национальности разные, но все мы – россияне. Это наш ответ диванным критикам», – подчеркивает Сергей.

На вопрос журналиста: «Действительно ли все, кто находится в батальоне, патриоты?» – Сергей отвечает уверенно: «Абсолютно все».

«Добровольческий батальон «Алга» по своему составу многонационален. На передовой равны все» Фото: стоп-кадр видео

«Наверное, только дурак не будет будет бояться»

Учитывая собственный опыт и ошибки, Сергей выработал несколько правил для тех, кто планирует отправляться на фронт.

Всем, кто собирается в зону специальной военной операции, замполит советует научиться слушать. Во-первых, слушать более опытных товарищей и командиров, которые дают рекомендации, указания. Сергей отметил, что не просто так дают рекомендации, все основано на собственном опыте.

Во-вторых, не стоит излишне геройствовать.

«Наверное, только дурак не будет бояться. Не надо там геройствовать, идти в полный рост на амбразуру. Включайте голову, мозги, слушайте товарищей, работайте в команде. Тогда больше шансов остаться живым и, соответственно, выполнить все поставленные задачи», – рассказывает Сергей.

«Когда гуманитарная помощь приходит, нам вместе с ней приходят и письма от детей, от школ. Когда есть минутка времени свободного, очень приятно это читать» Фото: стоп-кадр видео

На Угледарском направлении в метре от Сергея разорвался снаряд

В интервью Коба рассказал, как едва не простился с жизнью и получил свое первое ранение на фронте.

«Чуть ли не по шею закопало меня взрывной волной и землей. Себя откопал и пополз дальше – на месте нельзя находиться. Там я получил свое первое ранение», – говорит он.

По словам бойца, задача военнослужащих состоит в том, чтобы оградить людей от ужасов СВО.

«Мы никогда об этом не говорим (родным, – прим. Т-и), что там творится у нас. У нас все хорошо. Работаем писарем в штабе, и все замечательно», – смеется Сергей. – Наша задача, в том числе, оградить своих близких от этой войны. Не только от фашизма, но и вот от этих всяких слухов, от слов», – делится замполит батальона «Алга».

По словам Кобы, гораздо тяжелее находиться в ожидании и неведении, чем быть в зоне СВО. На одном из направлений Сергей не выходил на связь с родными около четырех недель.

Супруга военнослужащего рассказала, что испытывала все это время

«Когда он не выходит на связь, это самое страшное. Нет информации. Ну вот он уехал, год мы его не видели. Нет, я не отговаривала, потому что он сказал, что если придет в отпуск, то уйдет обратно. Он не бросит своих друзей, товарищей, которые находятся там. Сказал, будет там до конца, пока все это не закончится. Надо себя отвлекать, не надо думать о плохом. Человек может привыкнуть ко всему», – поделилась жена Сергея.

По словам военного, у любого солдата есть любимые письма, которые в дальнейшем выступают в качестве оберега.

«Когда гуманитарная помощь приходит, нам вместе с ней приходят и письма от детей, от школ. Когда есть минутка времени свободного, очень приятно это читать. Когда написано чистым детским сердцем, детской рукой нарисован какой-то рисунок – это много дороже, чем, знаете, какой-нибудь там агитационный плакат, красивый, который сделали на компьютере», – поделился боец.

«Это некий дополнительный стимулятор и некий такой щит. Если мне ребенок такие слова сказал, значит, меня и Боженька, и ребенок, все меня оберегают», – рассказывает Сергей.

«Когда война закончится, когда мы пройдемся на Красной площади Парадом Победы, мы обязательно вспомним наших боевых товарищей, которые погибли» Фото: стоп-кадр видео

«Страшно тяжело сказать близким о том, что их сын, муж, брат погиб»

На СВО Коба потерял близкого друга и боевого товарища.

«Страшно – это терять товарищей боевых. Страшно тяжело сказать близким о том, что их сын, муж, брат – погибший. А все моменты, которые происходят на войне, – да, страшно, но они имеют локальный характер», – рассказывает Сергей.

«Когда мужчина плачет, а это часто происходит после боя, по потерям товарищей, знаете, это не стыдно. Когда человек свои эмоции показал наружу, это нормально. И из-за этого никто ничего плохого не скажет, его всегда поддержат», – поделился он.

Сергей рассказал военкору историю боевого товарища, который погиб на одном из направлений.

«Вместе с ним с 9-го числа шли. Байкер – очень чистый, откровенный человек, честный. Он когда погибал, ну так получилось, в шею осколок зашел и просто не успели… погиб от кровопотери, его последние слова были: "Давите эту гниду до конца, парни, ни шагу назад ". Вот это для меня герой. Это такая была потеря для меня очень сильная. Она не то, чтобы выбила меня из колеи, я до последнего не верил, что он погиб. Хотя это было на моих руках», – поделился Сергей.

По словам Сергея Бондаренко, он совсем не считает себя героем. Герои, говорит он, – это те ребята, которые пожертвовали собой ради достижения каких-либо задач и целей.

«А я – обычный челнинский парень», – говорит Коба.

«Когда война закончится, когда мы пройдемся на Красной площади Парадом Победы, мы обязательно вспомним наших боевых товарищей, которые погибли. И обязательно как-то увековечим их в памяти нашего молодого поколения», – поделился Сергей.

«Сначала они не поверили, но потом приняли это. Приняли мое решение и сейчас поддерживают меня» Фото: стоп-кадр видео

«У мужчины всегда на первом месте стоит семья. За семьей – Родина»

Супруга Сергея пожелала всем военнослужащим вернуться живыми, здоровыми и с победой.

«Чтобы у ребят больше не было таких тяжелых моментов, которые они пережили. Таких как потеря близких товарищей…» – не выдержала супруга Сергея и начала плакать.

Сын Сергея Бондаренко полностью поддерживает отца, он рассказал, что гордится папой.

«Когда я вырасту, хочу быть как мой папа – мужественным, сильным, добрым и хорошим», – сказал он.

«У мужчины всегда на первом месте стоит семья. За семьей – Родина, потому что без Родины и страны не будет», – подытожил Сергей Бондаренко.

Примечательно, что интервью было снято возле Вечного огня в Набережных Челнах. Вечный огонь павшим в борьбе за Родину – это часть мемориала на проспекте Мусы Джалиля. Огонь был зажжен у скульптуры в память о погибших набережночелнинцах в годы Первой и Второй мировой войны.

Спустя некоторое время Сергей прислал нам видеопривет из зоны специальной военной операции.

«Всем хотим передать привет. Еще раз большое всем спасибо. Победа будет за нами!» – сказал боец.