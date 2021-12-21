Заморозка накопительной части пенсий россиян продлена до 2024 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся заморозки накопительной части пенсий. Она продлена до 2024 года, следует из закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Таким образом, в 2024 году подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не изменится, оставшись аналогичным периоду с 2014 по 2023 год. Принятие закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ почти на 773 млрд рублей.
Напомним, что накопительная часть пенсий россиян была заморожена в 2014 году. С этого момента отчисления, составляющие 6% от зарплаты гражданина, идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам. До 2014 года жители РФ определяли самостоятельно, направить деньги на формирование накоплений либо же передать в страховую часть, что позволило бы повысить баллы для расчета размера выплаты.