Заморозка накопительной части пенсий россиян продлена до 2024 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся заморозки накопительной части пенсий. Она продлена до 2024 года, следует из закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Таким образом, в 2024 году подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не изменится, оставшись аналогичным периоду с 2014 по 2023 год. Принятие закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ почти на 773 млрд рублей.

Напомним, что накопительная часть пенсий россиян была заморожена в 2014 году. С этого момента отчисления, составляющие 6% от зарплаты гражданина, идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам. До 2014 года жители РФ определяли самостоятельно, направить деньги на формирование накоплений либо же передать в страховую часть, что позволило бы повысить баллы для расчета размера выплаты.