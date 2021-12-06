Замом по инфраструктурному развитию Нижнекамской агломерации стал Рафаэль Игтисамов

На должность нового заместителя по инфраструктурному развитию Нижнекамской

агломерации назначен Рафаэль Игтисамов. Последний год он работал в исполкоме Тукаевского района — заместителем по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

За плечами Рафаэля Игтисамова опыт работы заместителем руководителя управления по строительству, архитектуре и градостроительного и жилищного развития исполкома Набережных Челнов, работа заведующим кафедрой технологии строительства и управления недвижимостью строительного отделения Набережночелнинского института (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета.

«Отдел будет работать по развитию территории Нижнекамского района. Нам очень важно выстроить свое видение в части объектов жизнеобеспечения города и района — это коммунальные, транспортные, экологические вопросы, необходимо проанализировать программы, которые выполняются на территории — республиканские, федеральные, национальные проекты, грантовые системы. Задача этого отдела — координация работы со всеми структурами в части этих проектов и программ, которые реализуется на территории России», — обозначил задачу Рамиль Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что социальный отдел в исполкоме Нижнекамского района РТ возглавил челнинец Айзат Махмутов.