«Замочи мошенника»: Казань борется с аферистами в сетях

На Фестивальном бульваре по улице Декабристов прошло мероприятие, направленное на привлечение внимания к проблеме интернет-мошенничества. Какие активности и инициативы предложили жителям города, кто из экспертов поведал о деятельности мошенников в интернете — в репортаже «Татар-информа».





В Казани на Фестивальном бульваре прошла информационная кампания «Замочи мошенника»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам важно достучаться до людей»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев прокомментировал важность участия граждан в таких акциях. По мнению руководителя, жители должны быть осведомлены о схемах и всех методах манипуляций интернет-аферистов.

«Наша задача — жестко противостоять мошенникам. Нам важно достучаться до людей, чтобы те не позволяли собою манипулировать. Ведь за последние годы ситуация с мошенничеством в интернете возросла. В особой группе риска находятся молодежь и пенсионеры. Они уязвимы, на них проще всего надавить», — отметил Салимгараев.

Айдар Салимгараев: «Нам важно достучаться до людей, чтобы те не позволяли собою манипулировать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поиграть, развлечься и проинформировать публику

На площадке бульвара развернулись различные виды интерактивных игр и масштабная развлекательная программа. При помощи такой игровой формы жители Казани узнали о том, кто такие интернет-мошенники, как реализуются схемы мошенничества, какие существуют способы борьбы с ними, пояснила организатор мероприятия София Исакова.

«Можно, во-первых, «замочить» мошенника посредством шариков, а во-вторых, ударить по мошенничеству и проверить свои силы на силомере. Все это показывает соревновательный дух и желание испытать себя на прочность. Через такие интерактивы мы призываем народ узнавать об этом ужасном явлении. Наша сфера влияния не ограничивается только существующей площадкой. Я уверена, что горожане передадут это своим бабушкам, дедушкам, родным и близким, дабы предостеречь их», — отметила Исакова.

София Исакова: «Через такие интерактивы мы призываем народ узнавать об этом ужасном явлении» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первое из развлечений — силомер «Бей по мошенничеству»: посетителям выдалась возможность в прямом и переносном смысле «ударить» по аферистам. Отдельная зона-интерактив, где каждый человек мог бросить шарик с водой в актера, переодетого в мошенника. Для разнообразия на площадке установили фотозоны с изображением мошенника и полицейских с табличкой и информацией о горячей линии. Также каждый желающий мог сделать своими руками деревянный значок с логотипом мероприятия и забрать его на память, нанести временное тату как символ борьбы с обманом.

Первое из развлечений — силомер «Бей по мошенничеству» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Без юмора никак

Акция изобиловала и юмористическим подходом к проблеме. На сцене бульвара выступил резидент StandUp Club Kazan, участник шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» на ТНТ Артур Кабальнов. Артист отметил, что информация о мошенничестве будет полезна для всех.

«Некоторые даже не подозревают до сих пор, что есть такое. Бывает, видишь новости, как обокрали бабушку на 10 миллионов. Первое, что ты думаешь: откуда у нее 10 миллионов? Потом понимаешь, что до некоторых эта информация не доходит», — выразился он.

На сцене бульвара выступил резидент StandUp Club Kazan, участник шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» на ТНТ Артур Кабальнов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комик в своем выступлении также поделился историей своего взаимодействия с телефонными мошенниками.

«Однажды так произошло, что я нашел приложение, которое перенаправляет тебя к разговору с мошенниками. Я провел там три дня, было безумно весело. Мне позвонили, обращались к некой Нине Александровне, а я притворился ребенком, говорю, что мамы дома нет. Человек сразу бросил трубку» — говорил комик.

Кабальнов заявлял, что мошенники порой говорят совсем не лестные вещи. «Некоторые под конец начинают понимать, что над ними стебутся, и уже переходят на какие-то либо угрозы, на которые тоже не нужно поддаваться. Скажу мягко, меня называли глупым человеком, бывало, что желали смерти», — рассказывал он.

На площадке установили фотозоны с изображением полицейских с табличкой и информацией о горячей линии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как мошенники давят на жертву?

О восприимчивости пожилого населения перед мошенниками рассказал психолог и кандидат психологических наук, завкафедрой клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Руслан Хакимзянов.

«Ни для кого не секрет, что с возрастом наблюдается постепенное угасание высших психических функций. Соответственно, в кризисной ситуации, когда эмоции переполняют человека, пожилым людям сложнее переключиться к рациональному мышлению. В этот момент мошенники прибегают к манипуляции, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или службой безопасности банка. Из этого вытекает доверие к мошеннику», — подчеркнул психолог.

Руслан Хакимзянов: «В кризисной ситуации, когда эмоции переполняют человека, пожилым людям сложнее переключиться к рациональному мышлению» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на это, оказаться в опасности может каждый человек. Психолог сообщил, что даже самые здравомыслящие люди, попав под репрессивную коммуникацию мошенника, «могут провалиться в эмоции».

«А когда бушуют эмоции и плюс оказывается давление извне, практически невозможно противостоять этому давлению», — продолжил эксперт.

Хакимзянов рекомендует не брать трубки от незнакомых номеров и информировать об этом близких.

Ленар Серазетдинов сообщил, что большинство мошенников активничают не на российской территории Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хитрости аферистов

Начальник экспертно-правового отдела юридического бюро «Правовая столица» Ленар Серазетдинов сообщил, что большинство мошенников активничают не на российской территории.

«Как нам известно, на сегодняшний день, ввиду СВО, мы понимаем, что большинство этих мошеннических звонков совершаются с территории Украины, также с территории других стран СНГ», — подчеркнул юрист. Например, звонки бывают из Казахстана и Киргизии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За некоторым исключением, некоторые звонки поступают из России. Все-таки мошенники понимают, что на территории России их будет легче поймать нашим правоохранительным органам, чем их искать на других территориях стран ближнего зарубежья», — добавил он.